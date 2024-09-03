Çizme’den Tamaze iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın Torino'da forma giyen Fransız futbolcu Adrien Tameze'ye talip olduğu öne sürüldü.

Haberin detaylarında Beşiktaş'ın 30 yaşındaki ön libero için Torino ile görüşmelere başladığı da yer aldı. Fransız oyuncu, geçen yaz Hellas Verona'dan Torino'ya transfer olmuştu. Bu sezon 4 maçta forma giyen oyuncu daha önce de Nancy, Valenciennes, Nice ve Atalanta kulüplerinde boy göstermişti. İhtiyaç duyulması halinde stoperde de görev yapabilen futbolcuya güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçiliyor. Tameze'nin Torino ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.