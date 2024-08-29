Heyecan resmen başladı: Paralimpik Oyunları Concorde Meydanı’nda

Engelli sporcuların olimpiyatı Paralimpik Oyunları'nın 17'ncisinin açılış töreni dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Şanzelize Caddesinin başındaki tarihi Concorde Meydanı'nda yapılan kafile geçişlerini 65 bin kişi takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da takip ettiği açılış töreninde bayrağımızı milli para yüzücü Sevilay Öztürk ile milli para tekvandocu Mahmut Bozteke taşıdı. Türkiye, tarihinde 8. kez yer alacağı oyunlara rekor sporcu sayısıyla katılım gösterecek. Paris 2024'te Türkiye'yi 15 branşta 48'i kadın, 46'sı erkek, 94 milli sporcu temsil edecek.