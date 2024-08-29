PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Heyecan resmen başladı: Paralimpik Oyunları Concorde Meydanı’nda

Engelli sporcuların olimpiyatı Paralimpik Oyunları'nın 17'ncisinin açılış töreni dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Şanzelize Caddesinin başındaki tarihi Concorde Meydanı'nda yapılan kafile geçişlerini 65 bin kişi takip etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Heyecan resmen başladı: Paralimpik Oyunları Concorde Meydanı’nda

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Engelli sporcuların olimpiyatı Paralimpik Oyunları'nın 17'ncisinin açılış töreni dün Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Şanzelize Caddesinin başındaki tarihi Concorde Meydanı'nda yapılan kafile geçişlerini 65 bin kişi takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da takip ettiği açılış töreninde bayrağımızı milli para yüzücü Sevilay Öztürk ile milli para tekvandocu Mahmut Bozteke taşıdı. Türkiye, tarihinde 8. kez yer alacağı oyunlara rekor sporcu sayısıyla katılım gösterecek. Paris 2024'te Türkiye'yi 15 branşta 48'i kadın, 46'sı erkek, 94 milli sporcu temsil edecek.

Kalyon Enerji ve Kalyon PV, Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin ana sponsoru olduKalyon Enerji ve Kalyon PV, Türkiye Milli Paralimpik Komitesinin ana sponsoru oldu
Kalyon Enerji ve Kalyon PV, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoru oldu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran kilit isim FETÖ varisinin sağ kolu çıktı! Dikkat çeken video detayı
İstanbul’da ’sarı’ uzlaşı! Taksi sorununu çözecek adım... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu | AK Parti’den açıklama
Türk Telekom
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil 3 bölgeye sağanak yağmur uyarısı! Saat verildi
Emekli olamayana prim iadesi: Kimler, nasıl yararlanır? Neler geri verilir? Çalışanlara hangi imkan var?
İŞKUR harekete geçti: İş arayanlara yapay zeka desteği! Nasıl uygulanacak?
Fransa’da gözaltına alınmıştı: Telegram CEO’su Pavel Durov serbest bırakıldı!
Galatasaray 75 milyon Euro’luk maaş bütçesine rağmen Şampiyonlar Ligi bileti alamadı!
Bu nasıl vicdan? İstanbul metrosunda Suriyeli çocuğa darp! Bakanlık harekete geçti
MİT Süleymaniye’de vurdu, Kandil’in SİHA korkusu nüksetti... 24 saat tepemizdeler | DEM Parti etkisiz’leş’tirilen PKK’lıya ağıt yaktı
Amerikan askerlerinin Irak’taki Hadisa katliamına ait şok edici fotoğrafları 19 yıl sonra ortaya çıktı
CHP’deki ’50 vekil’ kavgasında karar! Tanju Özcan’a verilen kınama ’Bay Kemalistler’i kesmedi... Genel Merkez’e ’ev zencisi’ tepkisi
Narin Güran’ı arama çalışmalarında çember daraldı! Açıklamalar peş peşe... Deredeki terlik kimin? | JAK’tan kuyu taraması
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama! OVP’de olumlu seyir... Dezenflasyon süreci devam ediyor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! Yıldız fubtolcu için devreye girildi
SON DAKİKA