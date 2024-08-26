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Jose Mourinho galibiyet sonrasında net bir mesaj verdi: Hakeme rağmen kazandık

Fenerbahçe Teknik Direktörü kötü hakem ve VAR’a karşı oynadıklarını söyledi. Mourinho, “Hakeme rağmen kazandık. Takım iyi olduğu için galip geldik” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Jose Mourinho galibiyet sonrasında net bir mesaj verdi: Hakeme rağmen kazandık

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho farklı Çaykur Rizespor maçından sonra takımını övdü. Maçtan önce Rizespor'un gördüğü en iyi takı olduğunu söyleyen Portekizli hoca takımının iyi olduğu için kazandığını ifade etti.

Bugün (dün) kötü hakem ve VAR'a karşı oynadıklarını vurgulayan Mourinho, "Kazandık ve bunun sebebi takımın iyi performansıydı. Sanırım önümüzde 50 maç var. Sizin oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız var. Takım dengeli olunca bu durumla baş edebilirsiniz. Daha önce Fred'in eksikliğini hissettik demiştik. Elimizde iki Szymanski olsa oynatırdık üç Szymanski olsa onu da oynatırdık" ifadesini kullandı. Mourinho bu galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Futbolcularım kazanmak için her şeyini ortaya koydu. Savaşarak oynadık ve galip geldik. Böyle oynadığımız takdirde yenemeyeceğimiz takım yoktur. Bu maçtan sonra seri galibiyetler alarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Futbolcularıma performanslarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

DJIKU: GERÇEK F.BAHÇE İŞTE BU
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Djiku takımı övdü. Djiku, "İyi bir maç çıkardık. Hem ofansif hem de defansif olarak çok iyi oynadık. Hem gol yemedik hem de çok gol atarak haklı bir galibiyet aldık" ifadesini kullandı.

DEPLASMANDA İLK GALİBİYET
Fenerbahçe bu sezon çıktığı 2. deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı-Lacivertliler daha önce Göztepe ile dış sahada 2-2 berabere kalmıştı.

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