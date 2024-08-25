Fenerbahçe Rize’de 3 puan peşinde

Fenerbahçe kritik eşikte... Ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Sarı-Lacivertliler bugün ikinci deplasman maçında Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Didi Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Zorlu mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. İki takım bugün ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibinin Karadeniz temsilcisine karşı galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 2 takım arasında oynanan son 11 karşılaşmada taraflar birlirleriyle berabere kalamadı.

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