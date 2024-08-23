PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Son aday Vini Souza

Sarı- Lacivertliler, Sheffield United forması giyen ön libero Vinicius Souza’nın temsilcisiyle temas kurdu ve oyuncunun şartlarını sordu. Yönetim henüz resmi bir teklif yapmadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ağustos 2024
Son aday Vini Souza

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fener'de 6 numara arayışları devam ediyor. Transfer dönemi bitmeden Fred'in alternatifinin kim olacağı şimdiden merak konusu. Kulüpte son öne çıkan aday ise Vinicius Souza oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferi için kulübü ve temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor. 25 yaşındaki ismin 12 milyon Euro'luk piyasa değeri dikkat çeken detaylar arasında. Brezilyalı orta sahanın transferinin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, Fenerbahçe'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmadı. Alınan bilgilere göre yönetim henüz teklif yapmadı.

40 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ
Geçen sezon Sheffield United formasıyla toplam 40 maça çıkan ve 1 gol atan Souza geçtiğimiz sezon başında 12.5 milyon Euro'ya Lommel'den Sheffield United'a gitmişti. Vinicius Souza'nın Sheffield United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!
PKK’lı kundakçı TikTok üzerinden emir aldı! Hedefi Antalya’da oteli bulunan üst düzey bir siyasetçi çıktı
Türk Telekom
1 milyon liraya okul öncesi eğitim! Özel anaokulları zammı abarttı fiyatlar tıp fakültesini geçti
Tahliye edilen Dilan Polat’a sosyal medyadan takipçi yağıyor! 4 günde 600 bin arttı: 6.6 milyona yükseldi
Ek ödemeler tazminatı artırır | Çalışanlar tazminatlarını nasıl yükseltebilir? Kıdem hesabına neler, nasıl katılır? Ocak ayında ne kadar yükselecek?
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan A Haber’de kritik açıklamalar! Rum kesimi ABD-İngiltere’nin üssü konumunda!
Türkiye’nin konuştuğu İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni görüntüler! Üsküdar Belediyesi CHP’ye geçtikten sonra ağaç katliamı
Kartal fırsat tepti! Beşiktaş 2 farklı öne geçtiği maçta Lugano ile 3-3 berabere kaldı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çöp krizi ikinci gününde! Vatandaştan isyan: Etraf böcek kaynıyor
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek
Bu işin Trabzon’u da var! Trabzonspor St. Gallen ile 0-0 berabere kaldı
Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu
Erteleme iddialarına son noktayı koydu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
Sağlık Bakanlığı’ndan Batı Nil Virüsü açıklaması: 6 kişide görüldü! Batı Nil virüsü nedir? Nasıl bulaşır?
SON DAKİKA