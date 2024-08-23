Son aday Vini Souza

Fener'de 6 numara arayışları devam ediyor. Transfer dönemi bitmeden Fred'in alternatifinin kim olacağı şimdiden merak konusu. Kulüpte son öne çıkan aday ise Vinicius Souza oldu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferi için kulübü ve temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyor. 25 yaşındaki ismin 12 milyon Euro'luk piyasa değeri dikkat çeken detaylar arasında. Brezilyalı orta sahanın transferinin sonuçlanıp sonuçlanmayacağı, Fenerbahçe'nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği henüz netlik kazanmadı. Alınan bilgilere göre yönetim henüz teklif yapmadı.

40 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Geçen sezon Sheffield United formasıyla toplam 40 maça çıkan ve 1 gol atan Souza geçtiğimiz sezon başında 12.5 milyon Euro'ya Lommel'den Sheffield United'a gitmişti. Vinicius Souza'nın Sheffield United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.