Buse Terim'in kadın girişimcilerle birlikte hayata geçirdiği ve bu yıl İGA İstanbul Airport'un isim sponsorluğunu üstlendiği Baby on the Fest by Buse Terim, 17–18 Mayıs tarihlerinde yedinci kez minikler ve ailelerini buluşturacak.

Maximum Uniq Açıkhava'da düzenlenecek festival, keyifli bir alışveriş deneyimi ve çocuklar için eğitici-eğlenceli aktiviteler sunacak.