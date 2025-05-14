Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş için mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuttu ve dualar etti

Şarkıcı Alişan, dört yıl önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı doğum gününde sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal sözlerle andı.

Ünlü türkücü, "Bugün günlerden sensin kardeşim...Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum... Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor... Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki... Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum... İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk'um." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alişan, ailesiyle birlikte öğle saatlerinde Feriköy Mezarlığı'na giderek merhum kardeşi için Kur'an-ı Kerim okuttu ve dualar etti.