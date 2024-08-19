Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı takılarıyla görenleri şoka uğrattı!

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, lüks harcamalarıyla dikkat çekti. Kıyafetinden yaşam şekline kadar hep magazin gündemindeydi. Ve bir kez daha takılarıyla gündeme geldi.

Şeyma Subaşı, Bodrum'da tatile çıktı. Lüks yatla koyları dolaştı. Kolunda ise adeta servet taşıdı. Bileğindeki dünyaca ünlü bir markanın bol pırlantalı saati vardı. Fiyatı 3 milyon 500 bin liraydı. Aynı markanın bilekliği de Şeyma'nın kolunda yer aldı! Onun fiyatı da 400 bin liraydı. Fenomenin takıları bununla sınırlı kalmadı. Parmağına 3 adet yüzük sıraladı. Her birinin fiyatı 200 bin liraydı. Yani Şeyma 4.5 milyon TL'lik takılarıyla yat turu yaptı. Üstelik sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar "Şeyma milyonluk takılarıyla denizde takılıyor", "İşte lüküs hayat" şeklinde yorumlar yaptı. Bu arada ünlü fenomenin lüks saat koleksiyonu olduğu da biliniyor. Şeyma zaman zaman saatlerini kolunda sergiliyor.