Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Maltepe'de, 5 kişinin hayatını kaybettiği kısmen çöken binanın hak sahipleriyle görüştü. Bakan Yardımcısı Bulut, binanın ve çevresindeki riskli binaların bulunduğu bölgede TOKİ ile kentsel dönüşüm çalışması başlatılacağını, bu kapsamda vatandaşa 3 ayrı teklif sunulacağını açıkladı. Bulut, " Devletin desteği hiçbir zaman üzerlerinden eksik olmayacak. En kısa süre içerisinde bir yıl gibi süre içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle de inşaatları yapmak suretiyle inşallah yaralarımızı bir nebze olsun sarmış olacağız " dedi.

Maltepe'de kısmen çöken binanın hak sahipleriyle değerlendirme toplantısı düzenlendi. (Foto: AA)

VATANDAŞLARA 3 ALTERNATİF SUNULACAK

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bulut, devletin tüm imkanlarıyla ilk andan beri vatandaşların yanında olduğunun altını çizdi. Kısmi çökme yaşanan Kardeşler Apartmanı'nın yanı sıra çevredeki 5 binanın daha tahliye edildiğini belirten Bulut, bu binalardan karot örneklerinin alınacağını ve risk tespitlerinin tamamlanmasının ardından bölgede kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Bulut, bu kapsamda vatandaşlara Yarısı Bizden desteğinden faydalanma, Bakanlığın gözetiminde TOKİ ile planlanacak dönüşümden faydalanma ya da hazır kentsel dönüşüm konutlarından yararlanma seçeneklerini kapsayan 3 alternatif sunulacağını dile getirdi.

HAZIR KONUTLAR DA ÖNERİLDİ

Bulut, "Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak nasıl ki daha önce Kartal'da yıkılan binada, Kağıthane'de, yine Kartal'ın değişik mahallelerinde, Güngören'de İstanbul'un her ilçesinde yaptığımız dönüşüm projeleri gibi bu projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi, onların da devlet eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu. İnşallah bir yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Ama bir başka alternatif olarak da kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik" dedi.