Maltepe’de kısmen çöken Kardeşler Apartmanı için kentsel dönüşüm başlıyor: Vatandaşlara 3 alternatif sunulacak
Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği kısmi bina çökmesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, hak sahipleriyle bir araya geldi. TOKİ eliyle yürütülecek kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlara 3 farklı alternatif sunulacağını belirten Bulut, inşaatların 1 yıl içinde tamamlanacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Maltepe'de, 5 kişinin hayatını kaybettiği kısmen çöken binanın hak sahipleriyle görüştü. Bakan Yardımcısı Bulut, binanın ve çevresindeki riskli binaların bulunduğu bölgede TOKİ ile kentsel dönüşüm çalışması başlatılacağını, bu kapsamda vatandaşa 3 ayrı teklif sunulacağını açıkladı. Bulut, "Devletin desteği hiçbir zaman üzerlerinden eksik olmayacak. En kısa süre içerisinde bir yıl gibi süre içerisinde TOKİ Başkanlığımız marifetiyle de inşaatları yapmak suretiyle inşallah yaralarımızı bir nebze olsun sarmış olacağız" dedi.
TOKİ İLE DÖNÜŞÜM YÜRÜTÜLECEK
İstanbul Cevizli Mahallesi, Doğu Sokağı'nda 8 Ekim'de kısmen çöken 7 katlı binanın ve tedbiren tahliye edilen çevredeki apartmanların hak sahipleriyle toplantı düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay, İlçe Belediye Başkanı Esin Köymen ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp'in katıldığı toplantıda hak sahiplerinin talepleri dinlendi.
VATANDAŞLARA 3 ALTERNATİF SUNULACAK
Toplantının ardından basın açıklaması yapan Bulut, devletin tüm imkanlarıyla ilk andan beri vatandaşların yanında olduğunun altını çizdi. Kısmi çökme yaşanan Kardeşler Apartmanı'nın yanı sıra çevredeki 5 binanın daha tahliye edildiğini belirten Bulut, bu binalardan karot örneklerinin alınacağını ve risk tespitlerinin tamamlanmasının ardından bölgede kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.
Bulut, bu kapsamda vatandaşlara Yarısı Bizden desteğinden faydalanma, Bakanlığın gözetiminde TOKİ ile planlanacak dönüşümden faydalanma ya da hazır kentsel dönüşüm konutlarından yararlanma seçeneklerini kapsayan 3 alternatif sunulacağını dile getirdi.
HAZIR KONUTLAR DA ÖNERİLDİ
Bulut, "Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak nasıl ki daha önce Kartal'da yıkılan binada, Kağıthane'de, yine Kartal'ın değişik mahallelerinde, Güngören'de İstanbul'un her ilçesinde yaptığımız dönüşüm projeleri gibi bu projeyi de çok kısa sürede hayata geçireceğimizi, onların da devlet eliyle yapılması yönünde bir ön düşünceleri oluştu. İnşallah bir yıl gibi bir süre içerisinde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız. Ama bir başka alternatif olarak da kendilerine yine Maltepe ilçemizde Esenkent'te bulunan daha önceki dönüşümlerden elimizde bulunan daireleri de kendilerine önerdik" dedi.
MALTEPE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ AÇILDI
Mahallede kentsel dönüşüm ofisi kurulduğunu ve vatandaşların taleplerinin değerlendirileceğini kaydeden Bulut, bölgede yürütülecek dönüşüm projesini 1 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini anlattı:
"Bugünden itibaren burada vatandaşımızı dinleyecek, vatandaşımızın taleplerini alacak bir kentsel dönüşüm ofisimizi açtık. Dolayısıyla orada tüm taleplerini iletecekler. Taleplerini aldıktan sonra tekrar değerlendirip bu üç alternatiften hangisiyle yürüyeceğimize kanaat getireceğiz. Ama burada tabii ki devletin desteği hiçbir zaman üzerlerinden eksik olmayacak. TOKİ Başkanlığımız marifetiyle inşaatları bir yıl içinde tamamlayarak inşallah yaralarımızı bir nebze olsun sarmış olacağız."
"BİNANIZDA BİR SIKINTI GÖRÜYORSANIZ İL MÜDÜRLÜKLERİMİZE BAŞVURUN"
Bakanlık bünyesinde bugüne kadar 1 milyona yakın bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığına dikkat çeken Bulut, vatandaşlara riskli binalarını bildirip dönüşümden faydalanmaları için çağrıda bulundu:
"Zaten bir risk haritamız var, yani öncelikli riskli olan bölgelerle ilgili bölgesel olarak var. Tabii bina bazındakinde de vatandaşlarımıza özellikle şunu rica ediyoruz diyoruz, eğer binanızda bir sıkıntı görüyorsanız il müdürlüklerimize mutlaka başvurun, gerekli işlemleri yerine getirelim. Eğer riskli çıkarsa binanız, yıkımını gerçekleştirelim ve bizim Yarısı Bizden Kampanyasından faydalanarak ki 1 milyon 875 bin liralık bir rakam. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 yılında bu projeyi hazırlarken İstanbulluları düşündüğü için hazırladı. Bakanımız sürekli bu projenin zaten takibinde, kaynak oluşturmakta büyük gayret sarf ediyor. Süreç bu yılın sonunda bitiyordu, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla bu bir yıl daha uzatıldı."
8 Ekim'de kısmen çökme yaşanan Kardeşler Apartmanı'nda enkazdan 9 kişi çıkarılmış, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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