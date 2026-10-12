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2 yıllık anlaşma tamam! Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi

Galatasaray, devre arasında iç transfer çalışmalarına teknik direktör Okan Buruk ile başlayacak. Başkan Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı çalıştırıcıya 2 yıllık yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.

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2 yıllık anlaşma tamam! Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi

Galatasaray yönetimi, devre arası transfer dönemi öncesinde iç transferde izleyeceği yol haritasını belirledi.

Sarı-kırmızılılarda öncelik, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk'a verildi.

Yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla görüşerek yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamayı hedefliyor.

Galatasaray'da öncelik Okan Buruk'un sözleşmesi - 1

DURSUN ÖZBEK TEKLİFİ SUNACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son 4 sezonda takımı üst üste şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk ile masaya oturacak.

Özbek'in başarılı teknik adama yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Buruk ile mevcut iş birliğini sürdürerek teknik direktör konusunu sezon bitmeden çözüme kavuşturmak istiyor.

Dursun Özbek, Okan Buruk'a yeni sözleşme teklif edecek - 2

OKAN BURUK'TAN YENİ SÖZLEŞMEYE YEŞİL IŞIK

Galatasaray'daki görevine devam etmeye sıcak bakan Okan Buruk'un yönetimin teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından yeni sözleşmenin 2 yıllık olması öngörülüyor.

Okan Buruk'tan yeni sözleşmeye yeşil ışık - 3

Galatasaray'ın başında son 4 sezonda üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, bu süreçte toplam 6 kupa kazandı.

Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında gerçekleştireceği görüşmelerle sezon sonunda bitecek sözleşmeyi 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.

4 şampiyonluk, 6 kupa: Okan Buruk'la 2 yıllık anlaşma - 4
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