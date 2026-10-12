2 yıllık anlaşma tamam! Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi
Galatasaray, devre arasında iç transfer çalışmalarına teknik direktör Okan Buruk ile başlayacak. Başkan Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı çalıştırıcıya 2 yıllık yeni kontrat teklif etmeye hazırlanıyor.
Galatasaray yönetimi, devre arası transfer dönemi öncesinde iç transferde izleyeceği yol haritasını belirledi.
Sarı-kırmızılılarda öncelik, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Okan Buruk'a verildi.
Yönetim, deneyimli çalıştırıcıyla görüşerek yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlamayı hedefliyor.
DURSUN ÖZBEK TEKLİFİ SUNACAK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son 4 sezonda takımı üst üste şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk ile masaya oturacak.
Özbek'in başarılı teknik adama yeni sözleşme teklif edeceği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Buruk ile mevcut iş birliğini sürdürerek teknik direktör konusunu sezon bitmeden çözüme kavuşturmak istiyor.
OKAN BURUK'TAN YENİ SÖZLEŞMEYE YEŞİL IŞIK
Galatasaray'daki görevine devam etmeye sıcak bakan Okan Buruk'un yönetimin teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.
Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından yeni sözleşmenin 2 yıllık olması öngörülüyor.
Galatasaray'ın başında son 4 sezonda üst üste Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, bu süreçte toplam 6 kupa kazandı.
Sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında gerçekleştireceği görüşmelerle sezon sonunda bitecek sözleşmeyi 2 yıl daha uzatmayı planlıyor.