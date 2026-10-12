Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Kiev yönetiminden gelen 60 günlük ateşkes teklifine Moskova'dan olumsuz yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in seçimlerin yapılabilmesi için iki aylık ateşkes talep etmesinin ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öneriyi reddettiklerini duyurdu.

Kremlin, Zelenskiy’in 60 günlük ateşkes teklifini kabul etmedi. (Foto: EPA) Rusya'nın geçici ateşkes yerine uzun vadeli barış anlaşması istediğini vurgulayan Peskov, Ukrayna'nın bu süreyi askeri kapasitesini yeniden güçlendirmek amacıyla kullanmayı hedeflediğini savundu. ZELENSKİY'DEN 60 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Rusya ile ateşkes sağlanması durumunda ülkede seçim düzenlemeye hazır olduklarını bildirdi. Seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için iki aylık süre talep eden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirin, bize iki ay verin. 60 günlük bir tam ateşkes sağlayın; biz de seçim düzenleriz"