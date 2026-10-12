Rusya, Zelenskiy'in 60 günlük ateşkes teklifini reddetti! Peskov gerekçesini açıkladı
Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in seçimlerin düzenlenebilmesi için yaptığı 60 günlük ateşkes teklifini reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın geçici ateşkes değil kalıcı barış istediğini belirterek, Kiev yönetiminin ateşkes talebinin arkasında askeri güçlerini yeniden toparlama amacı bulunduğunu öne sürdü. Peskov, "Ukrayna'nın 60 günlük ateşkesi seçimler için değil; güçlerini toplamak, yaralarını sarmak ve savaşa devam etmek için istiyorlar" dedi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Kiev yönetiminden gelen 60 günlük ateşkes teklifine Moskova'dan olumsuz yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in seçimlerin yapılabilmesi için iki aylık ateşkes talep etmesinin ardından açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, öneriyi reddettiklerini duyurdu.
Rusya'nın geçici ateşkes yerine uzun vadeli barış anlaşması istediğini vurgulayan Peskov, Ukrayna'nın bu süreyi askeri kapasitesini yeniden güçlendirmek amacıyla kullanmayı hedeflediğini savundu.
ZELENSKİY'DEN 60 GÜNLÜK ATEŞKES TEKLİFİ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Rusya ile ateşkes sağlanması durumunda ülkede seçim düzenlemeye hazır olduklarını bildirdi.
Seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için iki aylık süre talep eden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirin, bize iki ay verin. 60 günlük bir tam ateşkes sağlayın; biz de seçim düzenleriz"
KREMLİN TEKLİFİ REDDETTİ
Zelenskiy'in açıklamalarına Kremlin'den yanıt geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın geçici ateşkes teklifini kabul etmediğini belirtti.
Moskova'nın hedefinin uzun vadeli bir barış anlaşmasına ulaşmak olduğunu söyleyen Peskov, şu ifadeleri kullandı:
"Kremlin'de hem Devlet Başkanı Putin hem de diğer kademelerdeki yetkililer, ateşkes istemediğimizi defalarca dile getirdiler. Biz uzun vadeli bir barış istiyoruz ve buna ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapmaya hazırız"
"GÜÇLERİNİ TOPARLAYIP SAVAŞA DEVAM ETMEK İSTİYORLAR"
Ukrayna yönetiminin seçim düzenleme konusunda istekli olmadığını öne süren Peskov, ateşkes teklifinin gerçek amacının farklı olduğunu savundu.
Peskov, "Kiev'de seçim yapmak istemiyorlar. Bu tamamen açık" dedi.
Ukrayna'nın iki aylık ateşkes süresini askeri gücünü yeniden toparlamak için kullanacağını iddia eden Kremlin Sözcüsü, "Ukrayna'nın 60 günlük ateşkesi seçimler için değil; güçlerini toplamak, yaralarını sarmak ve savaşa devam etmek için istiyorlar" ifadelerini kullandı.
PUTİN'DEN SEÇİM GÜNÜ İÇİN SALDIRI MESAJI
Peskov, açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da seçim yapılacak gün herhangi bir saldırı emri vermemeye hazır olduğunu da belirtti.
Böylece Moskova yönetimi, seçimlerin düzenlenmesi için önerilen 60 günlük genel ateşkese karşı çıkarken, seçim günü saldırı düzenlenmemesi konusunda farklı bir yaklaşım ortaya koydu.