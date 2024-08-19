Beşiktaş vazgeçmiyor: Faye için Barça’yla yeni bir zirve daha

Beşiktaş Faye'den umudunu kesmedi... Barcelona'nın 20 yaşındaki genç stoperini listenin en başına alan ancak Rennes'in de devreye girmesiyle köşeye sıkışan Siyah-Beyazlı yönetim son bir atağa hazırlanıyor. Rennes bonservislerle birlikte Katalan ekibine 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif sunmasına rağmen Beşiktaş'ın da bu rakama yakın bir bedeli gözden çıkardığı öne sürüldü. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'in bu transfer için bizzat devreye girdiği gelen bilgiler arasında. Yücel'in Barcelonalı yöneticilerle en geç yarına kadar bir araya gelerek teklif sunması bekleniyor. Bu transferin olmaması durumunda diğer adaylar masaya yatırılacak.

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