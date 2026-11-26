Ege sallandı: İzmir Seferihisar açıklarında 4,1'lik deprem
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafede saat 05.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD sarsıntının yerin yerin 6,86 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafedeki depremin, yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depreme dair tüm detaylar şu şekilde:
Büyüklük:4,1 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [45.60 km] Seferihisar (İzmir)
Tarih:2026-11-27
Saat:05:44:09 TSİ
Enlem:37.8205 N
Boylam:26.4725 E
Derinlik:6.86 km
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.
MİLAS 4,6 İLE SALLANDI
Ege'de 24 Kasım 2026'da da merkez üssü Muğla Milas olan 4,6 büyüklüğünde deprem kayıtlara geçmişti.
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel