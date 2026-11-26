Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İzmir'in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre mesafedeki depremin, yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İzmir Seferihisar açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Depreme dair tüm detaylar şu şekilde: Büyüklük:4,1 (Mw)



Yer:Ege Denizi - [45.60 km] Seferihisar (İzmir)



Tarih:2026-11-27



Saat:05:44:09 TSİ



Enlem:37.8205 N



Boylam:26.4725 E



Derinlik:6.86 km