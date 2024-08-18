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Ansu Fati bombası

İspanyol basını, Fenerbahçe’nin Barça forması giyen Ansu Fati’yi kiralamak istediğini öne sürdü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Ansu Fati bombası

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sport Gazetisinde yer alan haberde Fenerbahçe'nin Barcelona forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ansu Fati'yi 1 yıllığına kiralamak için devrede olduğu öne sürüldü. Mourinho'nun da İspanyol yıldızı çok istediği ve oyuncunun menajeriyle temas kurulduğu belirtildi. Haberin detaylarında Katalan kulübünün, Hansi Flick'in planları arasında yer almayan oyuncunun ayrılığına izin verileceği de belirtildi. Yıldız futbolcuyla Fenerbahçe dışında Sevilla ve Wolverhampton'ın da ilgisi bulunuyor.

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