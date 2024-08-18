Ansu Fati bombası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sport Gazetisinde yer alan haberde Fenerbahçe'nin Barcelona forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ansu Fati'yi 1 yıllığına kiralamak için devrede olduğu öne sürüldü. Mourinho'nun da İspanyol yıldızı çok istediği ve oyuncunun menajeriyle temas kurulduğu belirtildi. Haberin detaylarında Katalan kulübünün, Hansi Flick'in planları arasında yer almayan oyuncunun ayrılığına izin verileceği de belirtildi. Yıldız futbolcuyla Fenerbahçe dışında Sevilla ve Wolverhampton'ın da ilgisi bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN