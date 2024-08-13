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Bakan Osman Aşkın Bak, olimpiyatlardaki başarısızlığın ardından sert ifadeler kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, ”Biz federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir” şeklinde konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024
Bakan Osman Aşkın Bak, olimpiyatlardaki başarısızlığın ardından sert ifadeler kullandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris'te gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bütün sporcuların oyunlara katılmak için verdiği emeği çok iyi bildiklerini kaydeden Bakan Bak, "Biz onların daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Burada madalya alan, madalyaya yaklaşan ve özellikle ilklere imza atan sporcularımız oldu. Bazı sonuçlar bizi gelecek adına umutlandırırken, bazı sonuçlar da önemli mesajlar verdi. Devlet, imkan sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, 2028'de Los Angeles'da düzenlenecek olimpiyatlar için de hazırlıklara başlayacaklarını belirterek, "Bu süreci en iyi şekilde yürüteceğiz" diye konuştu.

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