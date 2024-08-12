Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyatları raporu: 100 yıl sonra bir ilk! | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "İmkanları doğru kullanmayan federasyonlar hesap verecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda alınan sonuçların kendilerine önemli bir mesaj verdiğini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda alınan sonuçların kendilerine önemli bir mesaj verdiğini söyledi.
Paris'te gerçekleştirilen oyunların ardından olimpiyatları takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Osman Aşkın Bak, Paris'te boy gösteren tüm sporculara teşekkür etti.
Bütün sporcuların oyunlara katılmak için verdiği emeği çok iyi bildiklerini kaydeden Bakan Bak, "Biz onların daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Burada madalya alan, madalyaya yaklaşan ve özellikle ilklere imza atan sporcularımız oldu. Bazı sonuçlar bizi gelecek adına umutlandırırken, bazı sonuçlar da önemli mesajlar verdi. Devlet, imkan sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir." dedi.
HERKESİN DERS ÇIKARMASI GEREKİYOR
Oyunlar öncesinde bekledikleri performansın daha yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:
"Ben bu duruma madalyalar üzerinden bakmıyorum. Buraya katılan bütün sporculara, teknik heyetlere, ülkemizi temsil ettikleri için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe, İBB, ASKİ ve ENKA gibi bütün kulüplerimize de teşekkür ediyorum. Olimpiyatlar sporun zirvesi. Rakibiniz de en az sizin kadar motive şekilde hazırlanıyor. Burada çok önemli gördüğüm bazı ilkler var. Bunların başında daha önce madalya almadığımız atıcılıkta madalya kazanmamız. Okçulukta takım halinde madalya almamız önemli."
"Genç yüzücümüz Kuzey Tunçelli'nin ilk kez final yüzmesi bize umut veriyor. Sporcularımızın, hele hele madalya alan sporcuların arasında gençlerin olması bizi biraz daha umutlandırıyor. Milletimizi daha mutlu ve gururlu yapmak isterdik. Sporcularımız da aynı düşüncede olabilir."
10'A YAKIN SPORCUMUZ MADALYA MAÇINA ÇIKTI
"3 gümüş, 5 bronz madalyamız var. 'Filenin Sultanları' olimpiyat 4.'sü oldu. Önemli rakiplerini geride bıraktı ama final aşamasında istedikleri sonucu alamadılar. Halterde Muhammet Furkan Özbek 4. oldu. 10'a yakın sporcumuz madalya maçına çıktı."
"Final yapan Ersu Şaşma bizi heyecanlandırdı. O finali yaşamak önemli bir tecrübe. Daha önce cimnastikte olimpiyata kota alamıyorduk. Takım olarak kıl payıyla finale kalamadık. Küçük bir puan farkıyla 9. olduk. Adem Asil'in biraz şanssızlığı oldu, Ferhat'ın özverisi var. Bu branşların gelişmesi için bu isimler önemli sporcular. Bizim bunları daha da geliştirmemiz gerekiyor. Hazırlık süreçlerinde federasyonların bizden olan her türlü talebini karşıladık. Bütçelerinde 2-3 kata varan destekler sağladık. Devlet olarak her türlü imkanı federasyon ve sporculara sunduk. Burada tabii ki herkesin ders çıkarması gerekiyor. Bunun içinde federasyonlar da var. Bizim de tabii ki özeleştiri yapmamız gerekiyor."
Paris 2024'ün ardından hemen Los Angeles 2028 için hazırlıklara başlayacaklarının da altını çizen Bak, şunları söyledi:
"Bu süreci en iyi şekilde yürüteceğiz. Yasa gereği 3 ay içinde federasyon seçimleri olacak. Biz de kulüpler de onların karnelerini değerlendirecek. Ben olumlu adımlarla ilerlediğimizi düşünüyorum. Sporcularımızın daha profesyonel bir sürece de ihtiyacı var. Hazırlık süreçlerini daha yakından da yönetmek gerekiyordu. Her şeyi madalya olarak düşünmemek lazım. Ancak altın madalya çıkmadı, toplamda aldığımız 8 madalya da bizim beklentimizin altında. Burada ciddi bir seyirci baskısı ve ilgisi vardı. Salonların dolu olması, sporcuların bazılarını etkilemiş olabilir. Bunların hepsinden ders çıkaracağız. Basına, bize, sporculara, herkese görev düşüyor. Ama olaya olumlu bakmak gerekiyor. Yönetim olarak bunları değerlendireceğiz. Biz devlet olarak, bakanlık olarak her türlü desteğimizi sürdüreceğiz. Dünyada sporculara ödül veren çok ülke yok. Hepsi madalya almak ister, başarılı olmak ister. Ama bazen gününüzde olmayabilirsiniz. Belki sorunlarla karşılaşıp aşamadınız. Buraya dünyanın en iyileri geliyor."
TÜRKİYE HEDEFLERİNİN UZAĞINDA KALDI
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı altın madalyasız kapatan Türkiye, hedeflerinin uzağında kaldı.
Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na 101 sporcuyla katılırken, milli boksör Tuğrulhan Erdemir yasaklı madde kullanma gerekçesiyle oyunlarda yarışamadı.
Paris 2024'te 100 sporcu ile 18 branşta madalya mücadelesi veren ay-yıldızlılar, beklenen başarıyı sergileyemedi.
Fransa'dan 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla dönen Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanamadı.
Ay-yıldızlı sporcular, en son 3 bronz madalya kazandıkları 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde edememişti. Türkiye, sonraki 9 olimpiyatta en az bir altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
TÜRKİYE MADALYA SIRALAMASINDA 64. BASAMAKTA
Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamladı.
Kadınlar boksta Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda ve Hatice Akbaş 54 kiloda, atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya aldı.
Güreşte Taha Akgül erkekler 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.
Türkiye, madalya sıralamasında 64. basamakta yer aldı.
MADALYALARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KADINLARDAN
Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı madalyaların büyük bölümünü kadın sporculardan geldi.
Oyunlarda Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Nafia Kuş Aydın bireyselde, Şevval İlayda Tarhan da Yusuf Dikeç ile karışık takımda madalya elde etti.
Erkekler bireyselde sadece Taha Akgül madalyaya ulaşırken, diğer madalyayı ise Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer, takım kategorisinde aldı.
Oyunlarda iyi bir performans sergileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı ise bronz madalya maçını kaybederek olimpiyat dördüncüsü oldu.
GÜREŞTE GREKOROMEN STİLDE 36 YIL SONRA MADALYA YOK
Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde en büyük başarılara imza attığı "Ata sporu" güreş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hayal kırıklığı yaşattı.
Türkiye, 11 güreşçiyle yer aldığı Paris 2024'te 36 yıl sonra grekoromen stilde madalya elde edemedi.
Ay-yıldızlılar, grekoromen güreşte en son Seul 1988 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanamamıştı.
Türkiye, kadınlarda Buse Tosun Çavuşoğlu ve serbest stilde ise Taha Akgül ile bronz madalyaya uzandı.
ATLETİZMDE HÜSRAN YAŞANDI
Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcuyla katıldığı atletizmde beklentileri karşılayamadı.
Olimpiyat oyunlarının ilkeleri "Citius, Altius, Fortius"u (Daha hızlı, daha yüksek, daha güçlü) en iyi şekilde ifade eden atletizmde Türkiye, Paris 2024'te 16 sporcuyla yer aldı.
Oyunlarda mücadele eden 16 sporcunun sadece 2'si finallere kalırken, yer aldıkları yarışları tamamlayamayanlar da oldu.
Bu branşta en büyük başarıyı sırıkla atlamada 5. olan Ersu Şaşma elde etti.
TOKYO 2020'DE ALTIN ALANLAR MADALYASIZ KAPATTI
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alan 2 milli sporcu da Paris 2024'ü madalyasız kapattı.
Japonya'da altın madalya alan milli okçu Mete Gazoz ile milli boksör Busenaz Sürmeneli, Paris 2024'te bireyselde madalya alamadı.
7 SPORCU 5. OLDU
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 7 milli sporcu, yer aldıkları kategorilerde 5. oldu.
Atletizmde Ersu Şaşma, cimnastikte Adem Asil ve Ferhat Arıcan, judoda Kayra Özdemir ve Salih Yıldız, tekvandoda Merve Dinçel Kavurat, yüzmede Kuzey Tunçelli oyunları 5. sırada bitirdi.
Halterde de Muhammed Furkan Özbek, oyunları 4. sırada tamamladı.
UMUT VAAT EDENLER
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bazı milli sporcular sergiledikleri performansla umut vaat etti.
Yüzmede 1500 metrede 5. olan 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, okçulukta bireyselde çeyrek final gören 17 yaşındaki Elif Berra Gökkır, eskrimde son 16 turunda mücadele eden 21 yaşındaki Nisanur Erbil, halterde 4. olan 23 yaşındaki Muhammed Furkan Özbek ve boksta gümüş madalya elde eden 24 yaşındaki Hatice Akbaş, performanslarıyla dikkati çekti.
EN BAŞARILI OLİMPİYAT ROMA
Türkiye'nin en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu.
Toplam 55 sporcuyla katıldığı ve en çok altın madalya kazandığı Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 7 altın ile 2 gümüş madalya elde etti.
TDT ÜYE VE GÖZLEMCİLERİNİN PERFORMANSI
Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ve gözlemci ülkeler arasında en başarılı performansı Özbekistan sergiledi.
Özbekistan olimpiyatları 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 13 madalyayla bitirdi.
Macaristan 6 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 19 madalyaya ulaşırken, Azerbaycan 2'si altın, 2'si gümüş ve 3'ü bronz 7 madalya kazandı.
Kazakistan 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya elde ederken, Türkiye 3'ü gümüş ve 5'i bronz 8 madalyanın sahibi oldu.
Kırgızistan da 2 gümüş ve 4 bronz madalya olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.
OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE
Olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye'nin katıldığı sporcu sayıları ile aldığı madalyaların dağılımı şöyle:
|Organizasyon
|Katılım
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|Paris 2024
|101
|-
|3
|5
|8
|Tokyo 2020
|108
|2
|2
|9
|13
|Rio 2016
|103
|1
|3
|4
|8
|Londra 2012
|114
|1
|1
|1
|3
|Pekin 2008
|68
|1
|1
|3
|5
|Atina 2004
|66
|3
|4
|4
|11
|Sidney 2000
|59
|3
|-
|2
|5
|Atlanta 1996
|54
|4
|1
|1
|6
|Barcelona 1992
|47
|2
|2
|2
|6
|Seul 1988
|50
|1
|1
|-
|2
|Los Angeles 1984
|48
|-
|-
|3
|3
|Moskova 1980
|Katılım yok
|-
|-
|-
|-
|Montreal 1976
|30
|-
|-
|-
|-
|Münih 1972
|30
|-
|1
|-
|1
|Meksiko 1968
|33
|2
|-
|-
|2
|Tokyo 1964
|25
|2
|3
|1
|6
|Roma 1960
|55
|7
|2
|-
|9
|Melbourne 1956
|15
|3
|2
|2
|7
|Helsinki 1952
|60
|2
|-
|1
|3
|Londra 1948
|67
|6
|4
|2
|12
|Berlin 1936
|60
|1
|-
|1
|2
|Los Angeles 1932
|Katılım yok
|-
|-
|-
|-
|Amsterdam 1928
|40
|-
|-
|-
|-
|Paris 1924
|40
|-
|-
|-
|-
|Anvers 1920
|Katılım yok
|-
|-
|-
|-
|Stockholm 1912
|2
|-
|-
|-
|-
|Londra 1908
|1
|-
|-
|-
|-
|Atina 1906
|Ara olimpiyat
|-
|-
|-
|-
|St. Louis 1904
|Katılım yok
|-
|-
|-
|-
|Paris 1900
|Katılım yok
|-
|-
|-
|-
|Atina 1896
|İlk olimpiyat
|-
|-
|-
|-
|TOPLAM
|1276
|41
|30
|41
|112
TÜRKİYE PARİS'İ 64. SIRADA TAMAMLADI
Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz madalyayla oyunları 64'üncü bitirdi. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu. ABD ile aynı sayıda altın madalyayla ikinci olan Çin, 40'ı altın, 27'si gümüş, 24'ü bronz 91 madalyayla oyunları tamamladı.
Olimpiyatların son gününde 2 altın madalya kazanan Japonya, üçüncü sıraya yükseldi. Japonya'nın 20'si altın, 12'si gümüş, 13'ü de bronz 45 madalyası bulunuyor.
Yüzme ve su sporlarındaki başarısıyla dikkati çeken Avustralya, 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 53 madalyayla dördüncü sırada yer aldı.
Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz 64 madalyayla oyunları tamamladı.
Paris 2024'te Mülteci Olimpiyat Takımı ve 90 ülke, madalya mücadelesi verdi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64. oldu.
Kadınlar boks branşı 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş ile atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım, gümüş madalya aldı.
BRONZ KAZANAN MİLLİ SPORCULAR
Taha Akgül, Rio 2016'daki altın ve Tokyo 2020'deki bronz madalyadan sonra Paris 2024'te de podyumda yer aldı. Taha, 3'üncü olimpiyat madalyasını kazanmasının ardından ayakkabılarını mindere bırakarak aktif spora veda etti.
Kadınlar güreş 68 kilo mücadelesinde milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazandı.
Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde Tayvanlı Lin Yu Ting'e kaybederek bronz madalya kazandı.
Tekvandoda kadınlar +67 kiloda milli sporcu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya kazandı.
100 YILLIK OLİMPİYAT TARİHİNDE BİR İLK
Fransa'nın başkenti Paris'teki Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Çin'i mağlup ederek üçüncü olan Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan milli takım, madalyalarını alma mutluluğunu yaşadı.
Klasik Yay Erkek Milli Takımı'nın üçüncülüğü, 100 yıllık olimpiyat tarihinde Türkiye'nin takım halinde kazandığı ilk madalya olarak kayıtlara geçti.
Oyunların ardından ülkeler madalya sıralaması şu şekilde oluştu:
|
Ülke
|
Altın
|
Gümüş
|
Bronz
|
Toplam
|
ABD
|
40
|
44
|
42
|
126
|
Çin
|
40
|
27
|
24
|
91
|
Japonya
|
20
|
12
|
13
|
45
|
Avustralya
|
18
|
19
|
16
|
53
|
Fransa
|
16
|
26
|
22
|
64
|
Hollanda
|
15
|
7
|
12
|
34
|
Büyük Britanya
|
14
|
22
|
29
|
65
|
Güney Kore
|
13
|
9
|
10
|
32
|
İtalya
|
12
|
13
|
15
|
40
|
Almanya
|
12
|
13
|
8
|
33
|
Yeni Zelanda
|
10
|
7
|
3
|
20
|
Kanada
|
9
|
7
|
11
|
27
|
Özbekistan
|
8
|
2
|
3
|
13
|
Macaristan
|
6
|
7
|
6
|
19
|
İspanya
|
5
|
4
|
9
|
18
|
İsveç
|
4
|
4
|
3
|
11
|
Kenya
|
4
|
2
|
5
|
11
|
Norveç
|
4
|
1
|
3
|
8
|
İrlanda
|
4
|
|
3
|
7
|
Brezilya
|
3
|
7
|
10
|
20
|
İran
|
3
|
6
|
3
|
12
|
Ukrayna
|
3
|
5
|
4
|
12
|
Romanya
|
3
|
4
|
2
|
9
|
Gürcistan
|
3
|
3
|
1
|
7
|
Belçika
|
3
|
1
|
6
|
10
|
Bulgaristan
|
3
|
1
|
3
|
7
|
Sırbistan
|
3
|
1
|
1
|
5
|
Çekya
|
3
|
|
2
|
5
|
Danimarka
|
2
|
2
|
5
|
9
|
Azerbaycan
|
2
|
2
|
3
|
7
|
Hırvatistan
|
2
|
2
|
3
|
7
|
Küba
|
2
|
1
|
6
|
9
|
Bahreyn
|
2
|
1
|
1
|
4
|
Slovenya
|
2
|
1
|
|
3
|
Tayvan
|
2
|
|
5
|
7
|
Avusturya
|
2
|
|
3
|
5
|
Hong Kong
|
2
|
|
2
|
4
|
Filipinler
|
2
|
|
2
|
4
|
Cezayir
|
2
|
|
1
|
3
|
Endonezya
|
2
|
|
1
|
3
|
İsrail
|
1
|
5
|
1
|
7
|
Polonya
|
1
|
4
|
5
|
10
|
Kazakistan
|
1
|
3
|
3
|
7
|
Jamaika
|
1
|
3
|
2
|
6
|
Güney Afrika
|
1
|
3
|
2
|
6
|
Tayland
|
1
|
3
|
2
|
6
|
Etiyopya
|
1
|
3
|
|
4
|
İsviçre
|
1
|
2
|
5
|
8
|
Ekvador
|
1
|
2
|
2
|
5
|
Portekiz
|
1
|
2
|
1
|
4
|
Yunanistan
|
1
|
1
|
6
|
8
|
Arjantin
|
1
|
1
|
1
|
3
|
Mısır
|
1
|
1
|
1
|
3
|
Tunus
|
1
|
1
|
1
|
3
|
Botsvana
|
1
|
1
|
|
2
|
Şili
|
1
|
1
|
|
2
|
Saint Lucia
|
1
|
1
|
|
2
|
Uganda
|
1
|
1
|
|
2
|
Dominik Cumhuriyeti
|
1
|
|
2
|
3
|
Guatemala
|
1
|
|
1
|
2
|
Fas
|
1
|
|
1
|
2
|
Dominika
|
1
|
|
|
1
|
Pakistan
|
1
|
|
|
1
|
Türkiye
|
|
3
|
5
|
8
|
Meksika
|
|
3
|
2
|
5
|
Ermenistan
|
|
3
|
1
|
4
|
Kolombiya
|
|
3
|
1
|
4
|
Kırgızistan
|
|
2
|
4
|
6
|
Kuzey Kore
|
|
2
|
4
|
6
|
Litvanya
|
|
2
|
2
|
4
|
Hindistan
|
|
1
|
5
|
6
|
Moldova
|
|
1
|
3
|
4
|
Kosova
|
|
1
|
1
|
2
|
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
|
|
1
|
|
1
|
Fiji
|
|
1
|
|
1
|
Ürdün
|
|
1
|
|
1
|
Moğolistan
|
|
1
|
|
1
|
Panama
|
|
1
|
|
1
|
Tacikistan
|
|
|
3
|
3
|
Arnavutluk
|
|
|
2
|
2
|
Grenada
|
|
|
2
|
2
|
Malezya
|
|
|
2
|
2
|
Porto Riko
|
|
|
2
|
2
|
Fildişi Sahili
|
|
|
1
|
1
|
Yeşil Burun Adaları
|
|
|
1
|
1
|
Mülteci Olimpiyat Takımı
|
|
|
1
|
1
|
Peru
|
|
|
1
|
1
|
Katar
|
|
|
1
|
1
|
Singapur
|
|
|
1
|
1
|
Slovakya
|
|
|
1
|
1
|
Zambiya
|
|
|
1
|
1