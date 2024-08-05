Arda Güler yine mest etti

ABD'deki hazırlık maçında Arda Güler'li Real Madrid, İlkay Gündoğan'lı Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Milli yıldız Arda Güler, 90 dakika sahada kalırken, bir golü ofsayta takıldı ve 82. dakikada kornerden asist yaptı. Güler'in maç performansı da büyük beğeni topladı. Güler, 7.8 reyting yakaladı. 1 asist 1 gol pozisyonu yaratan oyuncu, 2 kilit pas yüzde 86 pas yüzdesi 2/3 orta isabeti ile oynadı. Maç, yoğun şimşekli hava nedeniyle 12. dakikada ara verildikten sonra yaklaşık 1.5 saat sonra devam edebildi. Geçen sezon milli oyuncumuz Arda Güler, La Liga'da 10 maça çıkarken 6 gol kaydetti. Güler, ayrıca Euro 2024'te de 1 kez fileleri sarsarken 2 defa gol pası verdi.

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