Trabzonspor’un boşnak yıldızı kaldığı yerden devam ediyor

Trabzonspor'un deneyimli ismi Edin Visca, sezona harika bir başlangıç yaptı. Süper Lig tarihinin en çok asist yapan ismi olan (115 asist) Boşnak futbolcu, 2024-2025 sezonuna da asistleriyle başladı.

2 MAÇTA 2 ASİST

Macaristan kampında takımın en dikkat çeken ve tecrübesiyle takımın lider isimlerinden olan Visca, oynanan iki hazırlık maçında attığı gol ve yaptığı asistlerle öne çıkmıştı. 34 yaşındaki futbolcu bu performansını Ruzomberok ile UEFA Avrupa Ligi 2.Ön Eleme turunda oynanan iki hazırlık maçında da sürdürdü. Slovakya'da oynanan ilk maçta Trezeguet'in golünün asistini yapan Visca, önceki akşam oynanan rövanş karşılaşmasında ise Draguş'un attığı tek golün asistini yapan isim oldu. Asistlerin kralı Visca, bu sezona da damgasını vuracağını şimdiden gösterdi.