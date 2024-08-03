Fenerbahçe’de 8 numara arayışı: Zerrouki iddiası gündeme oturdu

Fred'in sakatlığı sonrası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya takviye yapacak. Kanarya'nın Feyenoord'da oynayan Cezayirli futbolcu Ramiz Zerrouki'yi listesine aldığı iddia edildi. Fenerbahçeki kurmayların 26 yaşındaki futbolcu için henüz resmi teklif yapmadığı ancak kısa süre içinde Feyenoord ile masaya oturacağı öne sürüldü. Zerrouki'nin kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar sürüyor. Cezayir dışında Hollanda vatandaşlığı da bulunan Zerrouki'ye en güncel verilere göre; 9 milyon Euro değer biçiliyor.



24 GOLE KATKI YAPTI

Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 244 maça çıkan Zerrouki, 14 gol attı ve 10 da asist yaptı. Futbolcu, Cezayir ile de 36 maçta 3 gole imza attı.