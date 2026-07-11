MEB'den ek tazminat ve ek ders ücreti düzenlemesi: Kimleri kapsıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni kararla öğretmen kökenli bazı yöneticilerin özel hizmet tazminatları artırılırken, eğitim müfettişleri, müfettiş yardımcıları ile uygulama öğretmenlerinin ek ders ücretlerine ilişkin yeni hükümler de yürürlüğe girdi.

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ÖĞRETMEN KÖKENLİ YÖNETİCİLERE EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında, daha önce öğretmen kadrosunda görev yapmış ve halen il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veya şube müdürü olarak çalışan yöneticilerin özel hizmet tazminatı artırıldı.