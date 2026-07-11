MEB'den ek tazminat ve ek ders ücreti düzenlemesi: Kimleri kapsıyor?
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmen kökenli bazı yönetici kadrolarının özel hizmet tazminatı artırıldı. Eğitim müfettişleri, müfettiş yardımcıları ve uygulama öğretmenlerinin de ek ders ücretlerine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.
Millî Eğitim Bakanlığı personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni kararla öğretmen kökenli bazı yöneticilerin özel hizmet tazminatları artırılırken, eğitim müfettişleri, müfettiş yardımcıları ile uygulama öğretmenlerinin ek ders ücretlerine ilişkin yeni hükümler de yürürlüğe girdi.
ÖĞRETMEN KÖKENLİ YÖNETİCİLERE EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında, daha önce öğretmen kadrosunda görev yapmış ve halen il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veya şube müdürü olarak çalışan yöneticilerin özel hizmet tazminatı artırıldı.
Yeni düzenlemeye göre:
- Toplam hizmet süresi 10 yıl ve üzeri olanlara 25 puan,
- Toplam hizmet süresi 20 yıl ve üzeri olanlara ise 50 puan ek özel hizmet tazminatı ödenecek.
EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNE EK DERS ÜCRETİ
Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının ek ders görevleri de yeniden düzenlendi.
Buna göre:
- Eğitim müfettişlerine haftada 15 saat, aylık 60 saat,
- Eğitim müfettiş yardımcılarına ise haftada 10 saat, aylık 40 saat ek ders ücreti ödenecek.
UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNE VE OKUL MÜDÜRLERİNE DESTEK
Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının uygulamalı eğitim süreçlerinde görev yapan personele de ek ders ücreti verilecek.
Düzenleme kapsamında:
Uygulama öğretmenlerine haftada 5 saat,
Eğitim kurumu müdürlerine ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecek.
DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte öğretmen kökenli yöneticilerin mali hakları güçlendirilirken, eğitim müfettişleri ile öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde görev alan eğitim personeline yönelik ek ders ödemeleri de resmen yürürlüğe girdi.
|Düzenleme
|Kimleri Kapsıyor?
|Yeni Hak / Ödeme
|Ek özel hizmet tazminatı
|Daha önce öğretmen kadrosunda görev yapmış il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürleri
|10 yıl ve üzeri hizmete 25 puan, 20 yıl ve üzeri hizmete 50 puan ek özel hizmet tazminatı
|Ek ders ücreti düzenlemesi
|Eğitim müfettişleri
|Haftada 15 saat, ayda 60 saat ek ders ücreti
|Ek ders ücreti düzenlemesi
|Eğitim müfettiş yardımcıları
|Haftada 10 saat, ayda 40 saat ek ders ücreti
|Öğretmen adayları uygulama eğitimi
|Uygulama öğretmenleri
|Haftada 5 saat ek ders ücreti
|Okul yöneticilerine ek ders
|Uygulama eğitimi yapılan eğitim kurumu müdürleri
|Haftada 3 saat ek ders ücreti
Özet: Düzenleme; özellikle MEB yöneticileri, eğitim müfettişleri ve öğretmen adaylarının uygulama sürecinde görev alan eğitim personeline ek mali haklar getiriyor.