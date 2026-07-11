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MEB'den ek tazminat ve ek ders ücreti düzenlemesi: Kimleri kapsıyor?

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki öğretmen kökenli bazı yönetici kadrolarının özel hizmet tazminatı artırıldı. Eğitim müfettişleri, müfettiş yardımcıları ve uygulama öğretmenlerinin de ek ders ücretlerine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

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MEB'den ek tazminat ve ek ders ücreti düzenlemesi: Kimleri kapsıyor?

Millî Eğitim Bakanlığı personelini ilgilendiren önemli düzenlemeler Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni kararla öğretmen kökenli bazı yöneticilerin özel hizmet tazminatları artırılırken, eğitim müfettişleri, müfettiş yardımcıları ile uygulama öğretmenlerinin ek ders ücretlerine ilişkin yeni hükümler de yürürlüğe girdi.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

ÖĞRETMEN KÖKENLİ YÖNETİCİLERE EK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında, daha önce öğretmen kadrosunda görev yapmış ve halen il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veya şube müdürü olarak çalışan yöneticilerin özel hizmet tazminatı artırıldı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

MEB personelini ilgilendiren yeni düzenlemeler Resmî Gazete'de yayımlandı.MEB personelini ilgilendiren yeni düzenlemeler Resmî Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre:

  • Toplam hizmet süresi 10 yıl ve üzeri olanlara 25 puan,
  • Toplam hizmet süresi 20 yıl ve üzeri olanlara ise 50 puan ek özel hizmet tazminatı ödenecek.

Öğretmen kökenli bazı yöneticilere ek özel hizmet tazminatı verilecek.Öğretmen kökenli bazı yöneticilere ek özel hizmet tazminatı verilecek.

EĞİTİM MÜFETTİŞLERİNE EK DERS ÜCRETİ

Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcılarının ek ders görevleri de yeniden düzenlendi.

İl müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürleri düzenlemeden yararlanacak.İl müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürleri düzenlemeden yararlanacak.

Buna göre:

  • Eğitim müfettişlerine haftada 15 saat, aylık 60 saat,
  • Eğitim müfettiş yardımcılarına ise haftada 10 saat, aylık 40 saat ek ders ücreti ödenecek.

10 yıl ve üzeri hizmeti olanlara 25 puan ek tazminat uygulanacak.10 yıl ve üzeri hizmeti olanlara 25 puan ek tazminat uygulanacak.

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNE VE OKUL MÜDÜRLERİNE DESTEK

Millî Eğitim Akademisinde öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının uygulamalı eğitim süreçlerinde görev yapan personele de ek ders ücreti verilecek.

Düzenleme kapsamında:

Uygulama öğretmenlerine haftada 5 saat,
Eğitim kurumu müdürlerine ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecek.

20 yıl ve üzeri hizmeti bulunanlara 50 puan ek ödeme yapılacak.20 yıl ve üzeri hizmeti bulunanlara 50 puan ek ödeme yapılacak.

DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte öğretmen kökenli yöneticilerin mali hakları güçlendirilirken, eğitim müfettişleri ile öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde görev alan eğitim personeline yönelik ek ders ödemeleri de resmen yürürlüğe girdi.

DüzenlemeKimleri Kapsıyor?Yeni Hak / Ödeme
Ek özel hizmet tazminatıDaha önce öğretmen kadrosunda görev yapmış il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ve şube müdürleri10 yıl ve üzeri hizmete 25 puan, 20 yıl ve üzeri hizmete 50 puan ek özel hizmet tazminatı
Ek ders ücreti düzenlemesiEğitim müfettişleriHaftada 15 saat, ayda 60 saat ek ders ücreti
Ek ders ücreti düzenlemesiEğitim müfettiş yardımcılarıHaftada 10 saat, ayda 40 saat ek ders ücreti
Öğretmen adayları uygulama eğitimiUygulama öğretmenleriHaftada 5 saat ek ders ücreti
Okul yöneticilerine ek dersUygulama eğitimi yapılan eğitim kurumu müdürleriHaftada 3 saat ek ders ücreti

Özet: Düzenleme; özellikle MEB yöneticileri, eğitim müfettişleri ve öğretmen adaylarının uygulama sürecinde görev alan eğitim personeline ek mali haklar getiriyor.

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