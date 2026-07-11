Japon bakan Türk lezzetlerini sevdi! İstanbul'da ilk kez balık ekmek yedi

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından İstanbul'u ziyaret etti.

Japon bakan, İstanbul gezisinde ekibiyle birlikte uskumru sandviç yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Takvim Kaynak Tercihleri

"USKUMRU SANDVİÇ ÇOK LEZZETLİYDİ"

Balık ekmek yediği mekanın üçüncü kuşak bir işletmeci olduğunu söyleyen Koizumi ilk kez uskumru sandviç yediğini vurgulayarak, "Çok lezzetliydi" notunu düştü.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi'nin sosyal medya paylaşımı.

BALIK EKMEK SONRASI TÜRK KAHVESİ

Türk lezzetlerini denemeye devam eden Koizumi, uskumrunun ardından ise Türk kahvesi içti.

Bu anları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Japon bakan, yaşadığı keyifli dakikaların adeta bir kutlama yemeği tadında olduğunu vurguladı.

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi İstanbul'da balık ekmek yedi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya