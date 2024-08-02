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TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında Riva’da dev zirve toplantısı gerçekleştirdi

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, Riva’da Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile toplantı yaptı. Toplantıda, sorunların çözümü için fikir birliğine varıldığı belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
TFF, İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında Riva’da dev zirve toplantısı gerçekleştirdi

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Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, dün Riva'daki toplantıda bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile Trendyol Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı. Ortak sorunlara dair çözüm yollarının değerlendirildiği toplantıda kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı. Toplantıda ayrıca sorunların birlik ve beraberlik duyguları içerisinde çözüme kavuşturulması konusunda fikir birliğine varıldığı öğrenildi.

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