Beşiktaş, Süper Kupa’da derbi öncesi taktik çalıştı

Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi. Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında süre alan futbolcuların yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı ifade edildi. Öte yandan Siyah-Beyazlı oyuncular, Antrenman öncesi taraftarlarla bir araya geldi. Giovanni van Bronckhorst'a çiçek takdim eden taraftarlar, takıma Galatasaray maçında başarılar diledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN