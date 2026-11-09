UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Uzay ve Hasan karşı karşıya geliyor! Altı Üstü İstanbul 20. bölümde büyük şok

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul, çarpıcı olayların ve büyük yüzleşmelerin yaşanacağı 20. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Hikayesi ve güçlü kadrosuyla adından söz ettiren dizide felaket kapıya dayanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Uzay ve Hasan karşı karşıya geliyor! Altı Üstü İstanbul 20. bölümde büyük şok

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 20. bölümü ile bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

20. BÖLÜM ÖZETİ

Emir verdiği mücadelede her şeyini kaybederken yaşadığı yıkımın ardından Tarık'a sığınır. Zehra'nın desteğiyle toparlanmaya çalışırken Uzay'ın kurduğu tuzağın Sado ve Mert'i de hedef aldığını öğrenir.

Üç arkadaş hayallerini geri kazanmak için yeniden harekete geçer. Ancak karşılarına çıkan engeller onları umutsuzluğa sürüklerken beklenmedik bir fırsat doğar.

Uzay ve Hasan karşı karşıya geliyor! Altı Üstü İstanbul 20. bölümde büyük şok-3

Galip ise kayıp oğlunun izini sürerken Bayram'ın sakladığı sırlar giderek daha büyük bir tehlikeye dönüşür.

Ömer'i kurtarmak için kurulan plan Hasan'ı da farkında olmadan bu hesaplaşmanın içine çeker. Hasan ise aklını kurcalayan sorulara ulaşmaya çalışırken geçmişin sırlarına bir adım daha yaklaşır.

Uzay ve Hasan karşı karşıya geliyor! Altı Üstü İstanbul 20. bölümde büyük şok-4

Tüm bunlar olurken Uzay kazandığı zaferin tadını çıkarıyordur. Bu sırada Melek'le yakınlaşır ancak bu yakınlaşma beklenmedik bir sınavdan geçmek üzeredir. Özellikle Melek'in yaşayacağı hayal kırıklığı sürpriz bir şekilde sonuçlanır.

Uzay ve Hasan karşı karşıya geliyor! Altı Üstü İstanbul 20. bölümde büyük şok-5

Her şeyden habersizdir Uzay da Melek de... Oysa Emirler kendi tuzağına çekmek üzeredir onları. Ancak o son yapacakları hamle hesaplaşmaya dönüşür ve sonucunda Uzay ve Hasan'ı karşı karşıya getirir. Felaket henüz kapılarını çalmamıştır.

Uzay ve Hasan karşı karşıya geliyor! Altı Üstü İstanbul 20. bölümde büyük şok-6

Altı Üstü İstanbul, her pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Kenan'ın elinden Leyla'yı kurtarmak için sınır tanımıyor! Güneşin Doğduğu Yer'de nefes kesen bölüm
SONRAKİ HABER

Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan'ın şüpheleri büyüyor

 Türkiye'de kaç devlet üniversitesi var? Genç yarışmacı şehirleri sayarak bildi!
ÖNCEKİ HABER

11 soruyu art arda bildi
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Televizyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler