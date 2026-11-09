İspanya'dan TikTok'a çocuk istismarı soruşturması: Hizmetlerin askıya alınması gündemde!
İspanyol sivil toplum kuruluşu TikTok'taki çocuk cinsel istismarı içeriklerini ortaya çıkaran bir rapor yayımladı. Ardından İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, savcılığa soruşturma talimatı verirken, uygun görülmesi halinde TikTok'un ülkedeki hizmetlerinin askıya alınmasını önerdi.
Anadolu Ajansı ve EFE kaynaklı bilgilere göre, İspanya Gençlik ve Çocuk Bakanlığı, "TikTok" platformunda yer alan çocuk cinsel istismarı içerikli materyallerle ilgili olarak savcılığa soruşturma talimatı verdi. Bakanlık, durumun ciddiyetine dikkat çekerek platformun ülkedeki hizmetlerinin askıya alınması olasılığını masaya yatırdı.
35 GÜNLÜK ÇARPICI ARAŞTIRMA RAPORU
İspanyol sivil toplum kuruluşu Maldita.es tarafından yürütülen 35 günlük kapsamlı soruşturma, platformdaki güvenlik açıklarını ve skandal boyutundaki verileri gözler önüne serdi.
Platformda bulunan en eski video bu yılın Haziran ayına ait. Dört aydan fazla süredir yayında ve 9.859 görüntülenmeye sahip.
Çocuk cinsel istismarı materyali içeren bu gönderilerin yorum bölümlerinde, yüzlerce kullanıcı videonun tamamını talep ediyor, ellerinde bulunduğunu iddia ediyor veya materyalin elde edilebileceği Telegram ve Zangi kanallarını tanıtıyor.
Bu soruşturma sırasında tespit edilen 1000'den fazla TikTok videosu platformun moderasyon sistemleri kullanılarak 50 tanesini yasa dışı içerik olarak raporlandı. Görüntülerin grafiksel doğasına rağmen, TikTok yalnızca %10'unu kaldırdı.
BİNLERCE KAMUYA AÇIK GÖNDERİ
Soruşturma süresince çocuk cinsel istismarı içeren 1.182 kamuya açık gönderi belgelendi ve bu paylaşımlar 48 milyon görüntülenme aldı.
ALGORİTMA VE ARAMA ARAÇLARI
Kuruluş, TikTok'un arama ve öneri araçlarının araştırmacıların bu materyalleri bulmasına doğrudan yardımcı olduğunu belirtti.
GİZLEME YÖNTEMLERİ
Bazı satıcıların açık içerikli görüntülerin kısımlarını emojiler veya piksellerle gizleyerek tam videoları satışa sunduğu, diğer hesapların ise bu içerikleri profil resmi olarak dahi açıkça sergilediği tespit edildi.
BİNLERCE ŞÜPHELİ HESAP
Araştırmacılar, kullanıcıların çocuk cinsel istismarı materyaline sahip olduğunu iddia ettiği, talep ettiği veya paylaştığı 7.700'den fazla İspanyol hesap belirledi.
CANLI YAYINLARDA TACİZ VE SANAL HEDİYE GELİRİ
Soruşturma sadece video paylaşımlarını değil, canlı yayınları da kapsadı.
17 ÜLKEDE 91 CANLI YAYIN
Reşit olmayanlar tarafından 17 ülkede yapılan 91 canlı yayın incelendi. İzleyicilerin çocuklara cinsel içerikli istekleri yerine getirmeleri için para teklif ettiği ve çocukların evlerinden ya da okullarından yayın yaptığı belirlendi.
TİKTOK'UN KAZANCI
Platformun sanal hediyeler sistemi sayesinde izleyicilerin yayın sırasında çocuklara ödeme yapabildiği ve TikTok'un da bu işlemlerden kar elde ettiği vurgulandı.
BAKANLIKTAN ACİL GÖRÜŞME VE SERT TEPKİ
Bulguların "son derece ciddi" olduğunu belirten Gençlik ve Çocuk Bakanlığı, İspanyol ve Avrupa yetkilileri tarafından koordineli bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı. Gençlik ve Çocuk Bakanı Sira Rego, TikTok'un İspanya'daki temsilcileriyle acil bir görüşme talep ederek şirketin çocukları korumak adına hangi adımları atacağını sordu. Maldita.es tüm kanıtları İspanyol siber suç savcılarına sunarken, TikTok cephesi ise soruları yanıtsız bıraktı.