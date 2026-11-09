GİZLEME YÖNTEMLERİ Bazı satıcıların açık içerikli görüntülerin kısımlarını emojiler veya piksellerle gizleyerek tam videoları satışa sunduğu, diğer hesapların ise bu içerikleri profil resmi olarak dahi açıkça sergilediği tespit edildi.

BİNLERCE ŞÜPHELİ HESAP Araştırmacılar, kullanıcıların çocuk cinsel istismarı materyaline sahip olduğunu iddia ettiği, talep ettiği veya paylaştığı 7.700'den fazla İspanyol hesap belirledi. CANLI YAYINLARDA TACİZ VE SANAL HEDİYE GELİRİ Soruşturma sadece video paylaşımlarını değil, canlı yayınları da kapsadı. 17 ÜLKEDE 91 CANLI YAYIN Reşit olmayanlar tarafından 17 ülkede yapılan 91 canlı yayın incelendi. İzleyicilerin çocuklara cinsel içerikli istekleri yerine getirmeleri için para teklif ettiği ve çocukların evlerinden ya da okullarından yayın yaptığı belirlendi.