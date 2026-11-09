UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Avrupa futbolunun önemli milli takımlarının karşı karşıya geleceği kasım ayı maçları, Turkuvaz Medya'nın yayınlarıyla futbolseverlere ulaşacak. 12 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 17 Kasım Salı günü sona erecek 6 günlük futbol maratonunda toplam 21 karşılaşma canlı yayınlanacak. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Hollanda gibi Avrupa futbolunun önde gelen ülkeleri de sahne alacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde 12-17 Kasım tarihleri arasında oynanacak 21 karşılaşma Turkuvaz Medya kanallarından canlı yayınlanacak. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv) TÜRKİYE'NİN BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI ATV'DE A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasını kasım ayında oynayacak. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Belçika'yı konuk edecek. Türkiye-Belçika mücadelesi ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Milliler, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Saat 22.45'te başlayacak Fransa-Türkiye karşılaşması da ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. A Milli Takım, iki karşılaşmayla UEFA Uluslar Ligi'ndeki grup aşaması mücadelesini tamamlayacak. 12 KASIM'DA 4 MAÇLIK FUTBOL ŞÖLENİ Turkuvaz Medya ekranlarındaki UEFA Uluslar Ligi heyecanı, 12 Kasım Perşembe günü Türkiye-Belçika karşılaşmasıyla başlayacak. Saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi ATV ekranlara taşıyacak. Günün diğer karşılaşmalarında ise saat 22.45'te İtalya ile Fransa, Çekya ile İspanya ve İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. İtalya-Fransa mücadelesi A Spor'dan, Çekya-İspanya karşılaşması A Haber'den, İngiltere-Hırvatistan maçı ise A2'den canlı yayınlanacak. ALMANYA, HOLLANDA VE SIRBİSTAN SAHNE ALACAK 13 Kasım Cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde üç karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Saat 22.45'te başlayacak Sırbistan-Almanya mücadelesi A Spor'dan yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Hollanda-Yunanistan karşılaşması A Haber'den, Slovenya-İsviçre maçı ise A Para'dan canlı olarak ekranlara gelecek.