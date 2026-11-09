Bizim Çocuklar Turkuvaz Medya'da! Uluslar Ligi'ndeki 21 maç nefes kesecek
UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayı heyecanı Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanacak. 12-17 Kasım tarihleri arasında oynanacak 21 karşılaşma; ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa ile oynayacağı kritik mücadeleler ise ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Avrupa futbolunun önemli milli takımlarının karşı karşıya geleceği kasım ayı maçları, Turkuvaz Medya'nın yayınlarıyla futbolseverlere ulaşacak.
12 Kasım Perşembe günü başlayacak ve 17 Kasım Salı günü sona erecek 6 günlük futbol maratonunda toplam 21 karşılaşma canlı yayınlanacak. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Hollanda gibi Avrupa futbolunun önde gelen ülkeleri de sahne alacak.
TÜRKİYE'NİN BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI ATV'DE
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasını kasım ayında oynayacak.
Ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Belçika'yı konuk edecek. Türkiye-Belçika mücadelesi ATV'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Milliler, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa deplasmanında sahaya çıkacak. Saat 22.45'te başlayacak Fransa-Türkiye karşılaşması da ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
A Milli Takım, iki karşılaşmayla UEFA Uluslar Ligi'ndeki grup aşaması mücadelesini tamamlayacak.
12 KASIM'DA 4 MAÇLIK FUTBOL ŞÖLENİ
Turkuvaz Medya ekranlarındaki UEFA Uluslar Ligi heyecanı, 12 Kasım Perşembe günü Türkiye-Belçika karşılaşmasıyla başlayacak.
Saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi ATV ekranlara taşıyacak.
Günün diğer karşılaşmalarında ise saat 22.45'te İtalya ile Fransa, Çekya ile İspanya ve İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek.
İtalya-Fransa mücadelesi A Spor'dan, Çekya-İspanya karşılaşması A Haber'den, İngiltere-Hırvatistan maçı ise A2'den canlı yayınlanacak.
ALMANYA, HOLLANDA VE SIRBİSTAN SAHNE ALACAK
13 Kasım Cuma günü UEFA Uluslar Ligi'nde üç karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.
Saat 22.45'te başlayacak Sırbistan-Almanya mücadelesi A Spor'dan yayınlanacak. Aynı saatte oynanacak Hollanda-Yunanistan karşılaşması A Haber'den, Slovenya-İsviçre maçı ise A Para'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
PORTEKİZ VE NORVEÇ 14 KASIM'DA SAHADA
14 Kasım Cumartesi günü dört UEFA Uluslar Ligi karşılaşması Turkuvaz Medya kanallarından yayınlanacak.
Günün ilk mücadelesinde Norveç ile Galler saat 20.00'de karşılaşacak. Bu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Saat 22.45'te başlayacak Portekiz-Danimarka maçını A Haber, İsveç-Bosna Hersek karşılaşmasını A Spor, Romanya-Polonya mücadelesini ise A Para ekranlara taşıyacak.
15 KASIM'DA GÖZLER FRANSA-TÜRKİYE MAÇINDA
UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım Pazar gününün en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Fransa ile Türkiye arasında oynanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Fransa deplasmanındaki mücadelesi saat 22.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
Aynı saatte Avrupa futbolunun önemli karşılaşmaları da Turkuvaz Medya kanallarında yer alacak.
Belçika-İtalya karşılaşması A Spor, İspanya-İngiltere mücadelesi A Haber, Hırvatistan-Çekya maçı ise A Para ekranlarından yayınlanacak.
ALMANYA-HOLLANDA MAÇI A HABER'DE
16 Kasım Pazartesi günü UEFA Uluslar Ligi heyecanı üç karşılaşmayla devam edecek.
Saat 22.45'te başlayacak Almanya-Hollanda mücadelesi A Haber ekranlarında olacak.
Aynı saatte Yunanistan ile Sırbistan arasındaki karşılaşma A Spor'dan, İsviçre ile İskoçya arasındaki mücadele ise A Para'dan canlı yayınlanacak.
17 KASIM'DA ÜÇ KARŞILAŞMA DAHA
Kasım ayındaki yayın maratonu 17 Kasım Salı günü oynanacak üç maçla tamamlanacak.
Saat 22.45'te Galler ile Portekiz arasındaki mücadele A Haber'den yayınlanacak.
Aynı saatte Polonya-İsveç karşılaşması A Para, Danimarka-Norveç maçı ise A Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlere ulaşacak.
21 MAÇ CANLI VE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
UEFA Uluslar Ligi'nde 12-17 Kasım tarihleri arasında oynanacak 21 karşılaşma, Turkuvaz Medya bünyesindeki ATV, A Spor, A Haber, A2 ve A Para kanallarından yayınlanacak.
Türkiye'nin Belçika ve Fransa ile oynayacağı iki karşılaşmanın yanı sıra Avrupa'nın önde gelen milli takımlarının mücadeleleri de canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
- 20.00 Türkiye – Belçika — ATV
- 22.45 İtalya – Fransa — A Spor
- 22.45 Çekya – İspanya — A Haber
- 22.45 İngiltere – Hırvatistan — A2
- 22.45 Sırbistan – Almanya — A Spor
- 22.45 Hollanda – Yunanistan — A Haber
- 22.45 Slovenya – İsviçre — A Para
- 20.00 Norveç – Galler — A Spor
- 22.45 Portekiz – Danimarka — A Haber
- 22.45 İsveç – Bosna Hersek — A Spor
- 22.45 Romanya – Polonya — A Para
- 22.45 Fransa – Türkiye — ATV
- 22.45 Belçika – İtalya — A Spor
- 22.45 İspanya – İngiltere — A Haber
- 22.45 Hırvatistan – Çekya — A Para
- 22.45 Almanya – Hollanda — A Haber
- 22.45 Yunanistan – Sırbistan — A Spor
- 22.45 İsviçre – İskoçya — A Para
- 22.45 Galler – Portekiz — A Haber
- 22.45 Polonya – İsveç — A Para
- 22.45 Danimarka – Norveç — A Spor