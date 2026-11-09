Akkuyu'da ilk ünitenin devreye alınması öncesinde testler devam ediyor. YARIM ASIRLIK NÜKLEER ENERJİ HEDEFİNDE SON AŞAMA İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kam, Akkuyu NGS projesini Türkiye için uzun yıllardır hedeflenen bir yatırımın hayata geçirilmesi olarak değerlendirdi. Projenin geçmişine dikkat çeken Kam, "Akkuyu'nun hikayesi yeni başlamadı. Saha için yer lisansı 1976'da verildi. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma 2010'da imzalandı. İlk ünitenin inşasına 2018'de başlandı. Bugün işletmeye hazırlık çalışmalarını konuşabiliyorsak, uzun yıllara yayılan bu çabanın sonucunu görüyoruz. Bir zamanlar planlarda yer alan hedef, sahada adım adım gerçeğe dönüşüyor. Bu süreçte Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un üstlendiği sorumluluk çok büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın 2017'de öncülük ettiği Milli Enerji ve Maden Politikası, nükleer enerji hedefinde önemli rol oynadı. "İLK ELEKTRİĞİN ARKASINDA UZUN YILLARIN EMEĞİ VAR" Akkuyu'nun Türkiye'nin enerji geleceği açısından önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kam, ilk elektrik üretiminin uzun yıllara dayanan hazırlığın sonucu olacağını belirtti. Kam, "Akkuyu'da üretilecek ilk elektrik, Türkiye'nin yarım asrı aşan bir bekleyişinin karşılığı olacak. O elektriğin arkasında uzun yıllara dayanan bir hazırlık, mühendislerin bilgisi, işçilerin emeği ve iki ülkenin ortak çalışma iradesi yatıyor. Bu nedenle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni, Türkiye'nin enerji geleceğinde hak ettiği yere koymak gerekiyor" diye konuştu.

Akkuyu'nun ilk ünitesinde soğuk ve sıcak testler gerçekleştiriliyor. ROSATOM VE TÜRK MÜHENDİSLERİN ORTAK ÇALIŞMASI Projenin ilerlemesinde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un üstlendiği rolü değerlendiren Prof. Dr. Kam, büyük ölçekli nükleer yatırımlarda finansman, ekipman üretimi ve saha çalışmalarının birlikte yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Türk ve Rus ekiplerin ortak çalışmasının projede belirleyici olduğunu ifade eden Kam, ekipmanların üretiminden montajına ve sistem testlerine kadar bütün süreçlerin birbiriyle uyumlu şekilde ilerlemesi gerektiğini belirtti. Kam, ilk ünitede gerçekleştirilen testlerin başarılı sonuçlarının mühendislik ve montaj çalışmalarının önemini ortaya koyduğunu söyledi. Türkiye’nin nükleer yolculuğunda Berat Albayrak imzası! Akkuyu’dan yeni ufuklara! AKKUYU TÜRKİYE'YE ELEKTRİKTEN FAZLASINI KAZANDIRACAK Akkuyu'nun yalnızca enerji üretim kapasitesini artırmakla sınırlı bir yatırım olmadığını belirten Prof. Dr. Erol Kam, projenin yetişmiş insan gücü ve sanayi açısından da fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Kam, "Yeni bir üretim kaynağı kazanıyoruz. Nükleer teknolojiyi sahada öğrenen uzmanlar yetiştiriyoruz. Sanayimizin daha ileri üretim alanlarına hazırlanması için de bir imkan doğuyor. Bu kazanımların birlikte büyümesi, Akkuyu'nun ülkemize sağlayacağı faydayı daha kalıcı hale getirecektir" dedi. Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının Akkuyu'da edinilen deneyimden yararlanabileceğini belirten Kam, bu birikimin gelecekteki nükleer enerji yatırımlarına da katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Santralin faaliyete geçmesiyle ilk ünitede yaklaşık 2 bin kişinin çalışması bekleniyor. YÜZLERCE TÜRK FİRMASI NÜKLEER TEKNOLOJİDE YETKİNLİK KAZANDI Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik, Akkuyu NGS'nin Türkiye açısından önemli bir teknolojik dönüşüm fırsatı oluşturduğunu söyledi. Çevik, "Akkuyu, nükleer enerji alanında ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye açısından kârlı bir model ve yatırım olan bu proje, Türkiye'ye elektrik üretiminden çok daha fazlasını kazandırıyor" dedi. Akkuyu projesinde oluşturulan tedarik zinciri sayesinde yüzlerce Türk firmasının nükleer kalite standartlarına uygun üretim yapma yetkinliği kazandığını belirten Çevik, projeyle on binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlandığını, milyarlarca dolarlık iş hacmi oluştuğunu ifade etti. İLK ÜNİTEDE 2 BİNE YAKIN KİŞİ ÇALIŞACAK Prof. Dr. Uğur Çevik, santralin faaliyete geçmesiyle birlikte ilk ünite ve bu üniteye bağlı yardımcı tesislerde yaklaşık 2 bin kişinin görev yapacağını belirtti. Çevik'in verdiği bilgiye göre çalışanların yüzde 40'ını Türk personel oluşturacak. Nükleer mühendislik, ileri güvenlik sistemleri ve reaktör teknolojileri alanında yetişen Türk uzmanların ülkenin yüksek teknoloji kapasitesini güçlendirdiğini belirten Çevik, sahada Türk mühendislerin kritik görevler üstlendiğini söyledi.