Milli enerji hamlesinde tarihi eşik! Uzmanlar Akkuyu'nun Türkiye'ye kazandıracaklarını anlattı
Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda attığı adımlar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yeni bir aşamaya ulaştı. Temelleri 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde hayata geçirilen Milli Enerji ve Maden Politikası ile güçlendirilen nükleer enerji hamlesinde, Akkuyu'nun ilk ünitesinin devreye alınması için son hazırlıklar sürüyor. İlk reaktörün inşaatında yüzde 99 seviyesine ulaşılırken, uzmanlar santralin Türkiye'ye yalnızca elektrik değil, teknoloji, istihdam ve yetişmiş insan gücü de kazandıracağını vurguladı.
Dünyada savaşlar ve jeopolitik gerilimler enerji güvenliğinin önemini artırırken Türkiye, 2017 yılında Berat Albayrak'ın öncülüğünde başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası'nın hedefleri doğrultusunda nükleer enerjide kritik bir eşiğe yaklaşıyor.
Yarım asrı aşan nükleer enerji hedefinin somut karşılığı olan Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinde devreye alma öncesindeki testler ve hazırlıklar devam ediyor. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kam ile Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik, Akkuyu'nun Türkiye'nin enerji geleceği, teknolojik kapasitesi ve sanayisi açısından taşıdığı önemi değerlendirdi.
BERAT ALBAYRAK'IN 2017'DE BAŞLATTIĞI MİLLİ ENERJİ HAMLESİ
Türkiye'nin enerji politikalarında önemli bir dönüm noktası olan Milli Enerji ve Maden Politikası, 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde hayata geçirildi.
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesini hedefleyen politika kapsamında nükleer enerji yatırımları da stratejik öncelikler arasında yer aldı.
Türkiye'nin uzun yıllardır gündeminde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi, bu dönemde yürütülen çalışmalarla ilerleme kaydetti.
Bugün ilk ünitesinin devreye alınmasına yönelik son hazırlıkların devam ettiği Akkuyu, Türkiye'nin Milli Enerji 2040 vizyonuna uzanan enerji politikalarının önemli yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor.
AKKUYU'DA İLK REAKTÖRÜN İNŞAATINDA YÜZDE 99 SEVİYESİNE ULAŞILDI
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da ilk reaktörün inşaatında yüzde 99 seviyesine ulaşıldığı belirtilirken, elektrik üretimi öncesindeki hazırlıklar sürüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da santralde yaptığı incelemenin ardından, "Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle başardık" ifadelerini kullandı.
Akkuyu'nun ilk ünitesinde testlerin tamamlanması, yakıt yükleme ve kontrollü zincirleme reaksiyonun başlatılması gibi aşamaların ardından elektrik üretimine geçilmesi hedefleniyor.
Santralde bu yıl elektrik üretimine başlanması beklenirken, Türkiye'nin 2050 yılına kadar nükleer kapasitesini 20 bin megavata çıkarması öngörülüyor.
YARIM ASIRLIK NÜKLEER ENERJİ HEDEFİNDE SON AŞAMA
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Kam, Akkuyu NGS projesini Türkiye için uzun yıllardır hedeflenen bir yatırımın hayata geçirilmesi olarak değerlendirdi.
Projenin geçmişine dikkat çeken Kam, "Akkuyu'nun hikayesi yeni başlamadı. Saha için yer lisansı 1976'da verildi. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma 2010'da imzalandı. İlk ünitenin inşasına 2018'de başlandı. Bugün işletmeye hazırlık çalışmalarını konuşabiliyorsak, uzun yıllara yayılan bu çabanın sonucunu görüyoruz. Bir zamanlar planlarda yer alan hedef, sahada adım adım gerçeğe dönüşüyor. Bu süreçte Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un üstlendiği sorumluluk çok büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı.
"İLK ELEKTRİĞİN ARKASINDA UZUN YILLARIN EMEĞİ VAR"
Akkuyu'nun Türkiye'nin enerji geleceği açısından önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kam, ilk elektrik üretiminin uzun yıllara dayanan hazırlığın sonucu olacağını belirtti.
Kam, "Akkuyu'da üretilecek ilk elektrik, Türkiye'nin yarım asrı aşan bir bekleyişinin karşılığı olacak. O elektriğin arkasında uzun yıllara dayanan bir hazırlık, mühendislerin bilgisi, işçilerin emeği ve iki ülkenin ortak çalışma iradesi yatıyor. Bu nedenle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni, Türkiye'nin enerji geleceğinde hak ettiği yere koymak gerekiyor" diye konuştu.
ROSATOM VE TÜRK MÜHENDİSLERİN ORTAK ÇALIŞMASI
Projenin ilerlemesinde Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un üstlendiği rolü değerlendiren Prof. Dr. Kam, büyük ölçekli nükleer yatırımlarda finansman, ekipman üretimi ve saha çalışmalarının birlikte yürütülmesinin önemine dikkat çekti.
Türk ve Rus ekiplerin ortak çalışmasının projede belirleyici olduğunu ifade eden Kam, ekipmanların üretiminden montajına ve sistem testlerine kadar bütün süreçlerin birbiriyle uyumlu şekilde ilerlemesi gerektiğini belirtti.
Kam, ilk ünitede gerçekleştirilen testlerin başarılı sonuçlarının mühendislik ve montaj çalışmalarının önemini ortaya koyduğunu söyledi.
AKKUYU TÜRKİYE'YE ELEKTRİKTEN FAZLASINI KAZANDIRACAK
Akkuyu'nun yalnızca enerji üretim kapasitesini artırmakla sınırlı bir yatırım olmadığını belirten Prof. Dr. Erol Kam, projenin yetişmiş insan gücü ve sanayi açısından da fırsatlar sunduğunu dile getirdi.
Kam, "Yeni bir üretim kaynağı kazanıyoruz. Nükleer teknolojiyi sahada öğrenen uzmanlar yetiştiriyoruz. Sanayimizin daha ileri üretim alanlarına hazırlanması için de bir imkan doğuyor. Bu kazanımların birlikte büyümesi, Akkuyu'nun ülkemize sağlayacağı faydayı daha kalıcı hale getirecektir" dedi.
Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının Akkuyu'da edinilen deneyimden yararlanabileceğini belirten Kam, bu birikimin gelecekteki nükleer enerji yatırımlarına da katkı sağlayabileceğini ifade etti.
YÜZLERCE TÜRK FİRMASI NÜKLEER TEKNOLOJİDE YETKİNLİK KAZANDI
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik, Akkuyu NGS'nin Türkiye açısından önemli bir teknolojik dönüşüm fırsatı oluşturduğunu söyledi.
Çevik, "Akkuyu, nükleer enerji alanında ülkemiz için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye açısından kârlı bir model ve yatırım olan bu proje, Türkiye'ye elektrik üretiminden çok daha fazlasını kazandırıyor" dedi.
Akkuyu projesinde oluşturulan tedarik zinciri sayesinde yüzlerce Türk firmasının nükleer kalite standartlarına uygun üretim yapma yetkinliği kazandığını belirten Çevik, projeyle on binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlandığını, milyarlarca dolarlık iş hacmi oluştuğunu ifade etti.
İLK ÜNİTEDE 2 BİNE YAKIN KİŞİ ÇALIŞACAK
Prof. Dr. Uğur Çevik, santralin faaliyete geçmesiyle birlikte ilk ünite ve bu üniteye bağlı yardımcı tesislerde yaklaşık 2 bin kişinin görev yapacağını belirtti.
Çevik'in verdiği bilgiye göre çalışanların yüzde 40'ını Türk personel oluşturacak.
Nükleer mühendislik, ileri güvenlik sistemleri ve reaktör teknolojileri alanında yetişen Türk uzmanların ülkenin yüksek teknoloji kapasitesini güçlendirdiğini belirten Çevik, sahada Türk mühendislerin kritik görevler üstlendiğini söyledi.
AKKUYU'DA SOĞUK VE SICAK TESTLER YÜRÜTÜLÜYOR
Akkuyu NGS'nin ilk ünitesindeki devreye alma hazırlıklarını değerlendiren Prof. Dr. Uğur Çevik, testlerin soğuk ve sıcak testler olmak üzere iki gruba ayrıldığını açıkladı.
Soğuk testlerde sistemlerin düşük sıcaklıklarda kontrol edildiğini belirten Çevik, reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon borularını kapsayan birinci devrede sızdırmazlık ve mekanik dayanıklılık kontrollerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Sıcak testlerin ise sistemin gerçek çalışma koşullarına yakın şartlarda değerlendirilmesini sağladığını ifade eden Çevik, testler sırasında sıcaklığın yaklaşık 300 dereceye kadar yükseltildiğini belirtti.
Bu aşamada ekipmanların yüksek sıcaklıktaki davranışları, kontrol ve koruma sistemleri ile otomasyon yazılımları inceleniyor.
GERÇEK YAKIT YÜKLEMESİ VE KONTROLLÜ REAKSİYON AŞAMASI
Prof. Dr. Erol Kam, ilk ünitenin işletmeye alınması öncesinde gerçek yakıt yüklenmesi ve reaktörde kontrollü zincirleme reaksiyonun başlatılması aşamalarının bulunduğunu belirtti.
Bu süreçlerin nükleer enerjinin gerektirdiği disiplin ve titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Kam, sağlam bir başlangıcın uzun yıllar devam edecek işletme faaliyetleri için temel oluşturduğunu vurguladı.
Kam, Akkuyu'daki teknik deneyimin Türk mühendisler, üniversiteler ve yerli sanayi kuruluşlarına aktarılmasının önemine de dikkat çekti.
MİLLİ ENERJİ 2040 VİZYONUNDA NÜKLEERİN ROLÜ
Berat Albayrak'ın 2017 yılında öncülük ettiği Milli Enerji ve Maden Politikası ile güçlendirilen enerji yatırımları, Türkiye'nin uzun vadeli enerji hedeflerinde önemli yer tutuyor.
Nükleer enerjinin elektrik üretiminde kullanılmaya başlanması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve arz güvenliğinin güçlendirilmesi açısından yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.
Akkuyu projesiyle oluşan mühendislik deneyiminin, yetişmiş insan kaynağının ve sanayi kapasitesinin Türkiye'nin gelecekteki nükleer yatırımlarına temel oluşturması hedefleniyor.
Prof. Dr. Uğur Çevik de bu kazanımlara dikkat çekerek, "Akkuyu'yla Türkiye, enerji üretim kapasitesini genişletirken nükleer alandaki bilgi ve deneyimini de artırıyor. Projede edinilen birikimin uzmanlara, üniversitelere ve sanayiye aktarılması, ülkenin gelecekteki teknoloji yatırımlarına da çok önemli bir zemin hazırlamış oldu" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'NİN ENERJİ GELECEĞİNDE YENİ SAYFA
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinde elektrik üretimine geçilmesiyle Türkiye'nin nükleer enerji alanında yeni bir döneme adım atması bekleniyor.
Projeyle elektrik üretim kapasitesinin artırılmasının yanı sıra nükleer teknoloji alanında uzman kadroların yetiştirilmesi, yerli sanayinin gelişmesi ve yüksek teknoloji birikiminin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Prof. Dr. Erol Kam, projenin uzun vadeli katkısına ilişkin değerlendirmesinde, "Türk mühendislerin de aralarında bulunduğu Rosatom uzmanları ve sahada çalışan herkes böylesine başarılı bir projeyi önemli bir noktaya ulaştırarak büyük bir emek imza atıyor. Akkuyu'nun ülkemize sunacağı en değerli katkı, enerji üretirken kendi geleceğine daha güçlü hazırlanabilen bir Türkiye olacaktır" ifadelerini kullandı.