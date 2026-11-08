Emekli maaşlarında yeni artış gündemi! Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor: Asgari ücret, fon tasfiyesi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de emekli ve asgari ücret zammından fon soruşturmasındaki ödeme sürecine, Terörsüz Türkiye hedefinden dış politikadaki kritik gelişmelere kadar birçok başlık ele alınacak. Trump ile yapılan telefon görüşmeleri ve Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'nin hazırlıkları da toplantının gündeminde olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin iç ve dış gündemine ilişkin önemli başlıklar değerlendirilecek.
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesi, yeni asgari ücret süreci ve fon soruşturması kapsamında hak sahiplerine yapılan ödemeler ekonomi gündeminin öne çıkan konuları olacak.
EMEKLİLERİN GELİRİNİ ARTIRACAK FORMÜLLER DEĞERLENDİRİLECEK
Kabine Toplantısı'nın ekonomi başlıkları arasında milyonlarca emekliyi ilgilendiren olası maaş düzenlemeleri öne çıkacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2027 bütçesinde iyileştirmelere yönelik kaynak ayrıldığına ilişkin açıklamalarının ardından, emeklilerin alım gücünü yükseltecek seçenekler değerlendirilecek.
En düşük emekli aylığının otomatik artış sistemine dahil edilmesi ve tüm emeklilere seyyanen zam verilmesi ihtimalleri üzerinde yürütülen çalışmaların yanı sıra hazırlanan etki analizlerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Öte yandan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret süreci de Kabine'nin ekonomi başlıkları arasında bulunuyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret artışı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları öncesinde yürütülen hazırlıklar da Kabine'de görüşülecek.
HAK SAHİPLERİNE YAPILAN ÖDEMELER GÖRÜŞÜLECEK
Fon soruşturmasının ardından başlatılan tasfiye çalışmalarında gelinen nokta da toplantıda gündeme gelecek. Fon Koordinasyon Kurulu'nun yürüttüğü süreç kapsamında hak sahiplerine ulaştırılan ödemeler, ödeme yapılan kişi sayısı ve henüz tamamlanmayan işlemlerin takvimi değerlendirilecek.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ AŞAMA
Kabine Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da ele alınacak. Terör örgütünün silah bırakma adımlarının tamamlanmasının ardından gündeme gelmesi beklenen teyit ve tespit mekanizmasına ilişkin gelişmeler değerlendirilecek.
Sahadaki son durumun yanı sıra Irak ve Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin hangi aşamada olduğu da toplantıda istişare edilecek.
TRUMP İLE ÜÇ TELEFON GÖRÜŞMESİNİN YANSIMALARI ELE ALINACAK
Dış politikada ise son dönemde yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin diplomatik temasları gündeme gelecek. Başkan Erdoğan'ın son bir ay içerisinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği üç telefon görüşmesinde ele alınan başlıklar değerlendirilecek.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları, ABD ile İran arasındaki gerilim ve diplomatik çözüm için atılabilecek adımlar toplantıda ele alınacak.
ANTALYA'DAKİ COP31 İÇİN HAZIRLIKLAR GÖRÜŞÜLECEK
Toplantının bir diğer başlığı ise Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi olacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek uluslararası organizasyon öncesinde yürütülen hazırlıklar değerlendirilecek. Zirvenin organizasyon planı, uluslararası katılım süreci ve ilgili kurumların çalışmaları hakkında gelinen son durum ele alınacak.