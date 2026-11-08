Fon soruşturması kapsamında hak sahiplerine yapılan ödemeler ve tasfiye sürecindeki son durum görüşülecek. HAK SAHİPLERİNE YAPILAN ÖDEMELER GÖRÜŞÜLECEK Fon soruşturmasının ardından başlatılan tasfiye çalışmalarında gelinen nokta da toplantıda gündeme gelecek. Fon Koordinasyon Kurulu'nun yürüttüğü süreç kapsamında hak sahiplerine ulaştırılan ödemeler, ödeme yapılan kişi sayısı ve henüz tamamlanmayan işlemlerin takvimi değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde silah bırakma, teyit mekanizması ve bölgesel entegrasyon adımları değerlendirilecek. TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ AŞAMA Kabine Toplantısı'nda Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar da ele alınacak. Terör örgütünün silah bırakma adımlarının tamamlanmasının ardından gündeme gelmesi beklenen teyit ve tespit mekanizmasına ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Sahadaki son durumun yanı sıra Irak ve Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin hangi aşamada olduğu da toplantıda istişare edilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmeleri de Kabine Toplantısı'nda ele alınacak. TRUMP İLE ÜÇ TELEFON GÖRÜŞMESİNİN YANSIMALARI ELE ALINACAK Dış politikada ise son dönemde yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin diplomatik temasları gündeme gelecek. Başkan Erdoğan'ın son bir ay içerisinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği üç telefon görüşmesinde ele alınan başlıklar değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları, ABD ile İran arasındaki gerilim ve diplomatik çözüm için atılabilecek adımlar toplantıda ele alınacak.