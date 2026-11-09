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Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak mı? İran'dan 7 şart açıklaması

Fars Haber Ajansı'na konuşan İranlı yetkililer, 8 milyar dolar karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması yönünde görüşmeler yapıldığı iddialarını reddetti. Tahran, yalnızca 7 şartın kabul edilmesi durumunda temasları kabul edeceğini belirtti.

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Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak mı? İran'dan 7 şart açıklaması

Fars Haber Ajansı'na konuşan ve ismi açıklanmayan İranlı bir yetkili, 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmeler yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donal Trump. (Foto: AA)ABD Başkanı Donal Trump. (Foto: AA)

İran, dondurulmuş varlıklarından 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılmasına yönelik müzakereler yürütüldüğü iddialarını yalanladı.

Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak mı? İran'dan 7 şart açıklaması-3

İranlı yetkili, Tahran yönetiminin herhangi bir müzakere için öne sürdüğü 7 şartın yerine getirilmesinde ısrarcı olduğunu vurgulayarak, Tahran'ın yalnızca bu çerçevede yürütülecek temasları kabul edeceğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak mı? İran'dan 7 şart açıklaması-4

Bazı uluslararası medya kuruluşları, İsrail'in Israel Hayom gazetesine dayandırdıkları haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelerek İran'ın söz konusu teklifini görüşeceğini öne sürmüştü.

Hürmüz Boğazı trafiğe açılacak mı? İran'dan 7 şart açıklaması-5

İŞTE O 7 ŞART

  1. Deniz ablukasının kaldırılması
  2. Hürmüz Boğazı'ndan ticari ve petrol gemilerinin güvenli geçişinin garanti edilmesi
  3. Tek taraflı yaptırımların kaldırılması
  4. Petrol ihracatı muafiyeti
  5. Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması
  6. Nükleer maddelerin ülke içinde kalması
  7. Savaşın sonlandırılması
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