Hal Yasası ile aracı-komisyoncu tekeline son! Enflasyonun belini kıracak "Albayrak" reçetesi: Tarladan çatala güçlü ekosistem
Hal Yasası ile birlikte tarım ürünlerinin tarladan tüketiciye ulaştığı süreçler adil bir şekilde yeniden düzenlenecek. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenirken, hallerdeki aracı-komisyoncu tekelinin kırılması öncelikli hedef. Mersin'de kilosu 10 lira olan mandalinada aracılar 9 TL kar ederken üreticiye 1 TL kalıyor. Bu da Hal Yasası'nın ne kadar elzem olduğunu gösteriyor. Enflasyonun belini kıracak modelin istikametini ise "Tarladan çatala güçlü ekosistem" diyen Berat Albayrak çizdi. Albayrak'ın 8 yıl önce dile getirdiği hedefler bugün üzerinde çalışılan taslağın temelini oluşturuyor.
Üretici ile tüketici arasındaki aracıları azaltmayı ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmeyi hedefleyen yeni Hal Yasası için Meclis süreci başlıyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Kasım'da AK Parti Grubunun çalışmalarını tamamladığını ve teklifin Meclis komisyonuna gelmesinin beklendiğini açıkladı. Üretici birlikleri ve kooperatiflerin hallerde ve pazarlarda daha fazla yer almasının hedeflendiğini belirten Yumaklı, büyük satış noktalarının ürünleri doğrudan üreticiden alabilmesine yönelik bir sistem üzerinde de çalışıldığını ifade etti.
TARLADAN MUTFAĞA TÜM SÜREÇLER YENİDEN DÜZENLENECEK
Nitekim çalışmalarda, tarım ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşmasına kadar geçen sürecin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.
Taslağın en önemli başlığını, üretici ile tüketici arasındaki aracıların ve komisyoncuların devreden çıkarılması oluşturuyor. Üreticilerin ürünlerini doğrudan marketlere, tüketicilere veya çevrim içi satış kanallarına ulaştırmasının kolaylaştırılması planlanıyor. Böylece aracı maliyetlerinin azaltılması ve ürünlerin tarladan sofraya ulaşana kadar yaşadığı fiyat artışlarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.
YERLİ ÜRÜNE TEŞVİK
Düzenlemeyle market raflarının büyük bölümünde yerli ürün bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Yerli ürün satan marketlere vergisel teşvikler sağlanması ve tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması öngörülüyor.
HALLERE DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ
Hallerde dijital takip sistemleri geliştirilerek stok, satış, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimleri güçlendirilecek.
Kayıt dışı ticaretin ve vergi kayıplarının önüne geçilmesine yönelik hükümler hazırlanırken kurallara uymayanlara hapis ve idari para cezaları getirilmesi de hedefleniyor.
ALBAYRAK MODELİ... "GIDA GÜVENLİĞİ VE ENFLASYON AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Hal Yasası, 2018 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da güçlü şekilde gündeme getirilmişti.
Albayrak'ın aracıların azaltılması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve tüketicinin gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişebilmesi gibi o dönemde dile getirdiği hedefler, bugün üzerinde çalışılan taslağın da temelini oluşturan başlıklar arasında yer alıyor.
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat da bugünkü köşe "Yeşil Kuşak" başlıklı köşe yazısında Hal Yasası'nın gıda güvenliği ve enflasyon açısından önemli olduğunu vurguladı.
Yasanın üreticiyi koruyan ve aracıları devreden çıkaran bir yasa olduğunu belirten Donat, "Halkın sofrasına ucuz gıdayı getirmeyi amaçlayan Hal Yasası Meclis'te. Çok olumlu gelişme. Daha fazla geç kalmadan. Muhalefetin de desteği ile hızlı bir şekilde çıkması ülke menfaatine olacak" şeklinde konuştu.
10 TL'LİK MANDALİNADA ÜRETİCİYE KALAN 1 LİRA!
Mersin Hali'nde kilosu 10 liradan satılan bir mandalinadan en büyük karı aracılar elde ediyor. Nakliyecinin 7 TL, komisyoncunun 2 TL aldığı düzende üreticiye kilo başı 1 lira reva görülüyor.
Bu duruma dikkat çeken Donat, "Bu koşullarda üreticinin ayakta kalması zor" dedi.
İşte bu noktada Berat Albayrak'ın ısrarla üzerinde durduğu Hal Yasası'nın önemi bir kez daha görülüyor.
8 YIL ÖNCE İSTİKAMETİ BELİRLEDİ: TARLADAN ÇATALA GÜÇLÜ EKOSİSTEM
Albayrak "İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak" diyerek bundan tam 8 yıl önce istikameti belirlemişti.
Satışta rekabeti üst düzeye çıkaracak yeni haller ve satış alanlarının kurulması gerektiğini belirtip soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların önüne geçileceğini söylemişti.
"Tarladan çatala güçlü ekosistem" diyen Berat Albayrak, "Türkiye'de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli." değerlendirmesini yapmıştı.