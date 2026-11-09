Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat da bugünkü köşe "Yeşil Kuşak" başlıklı köşe yazısında Hal Yasası'nın gıda güvenliği ve enflasyon açısından önemli olduğunu vurguladı. Yasanın üreticiyi koruyan ve aracıları devreden çıkaran bir yasa olduğunu belirten Donat, "Halkın sofrasına ucuz gıdayı getirmeyi amaçlayan Hal Yasası Meclis'te. Çok olumlu gelişme. Daha fazla geç kalmadan. Muhalefetin de desteği ile hızlı bir şekilde çıkması ülke menfaatine olacak" şeklinde konuştu.

Albayrak'ın aracıların azaltılması, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve tüketicinin gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişebilmesi gibi o dönemde dile getirdiği hedefler, bugün üzerinde çalışılan taslağın da temelini oluşturan başlıklar arasında yer alıyor.

Berat Albayrak'ın 8 yıl önce dile getirdiği hedefler bugün üzerinde çalışılan taslağın temelini oluşturuyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) ALBAYRAK MODELİ... "GIDA GÜVENLİĞİ VE ENFLASYON AÇISINDAN ÖNEMLİ" Hal Yasası, 2018 yılında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da güçlü şekilde gündeme getirilmişti.

Kilosu 10 liradan satılan bir mandalinadan en büyük karı aracılar elde ediyor (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



10 TL'LİK MANDALİNADA ÜRETİCİYE KALAN 1 LİRA!



Mersin Hali'nde kilosu 10 liradan satılan bir mandalinadan en büyük karı aracılar elde ediyor. Nakliyecinin 7 TL, komisyoncunun 2 TL aldığı düzende üreticiye kilo başı 1 lira reva görülüyor.

Bu duruma dikkat çeken Donat, "Bu koşullarda üreticinin ayakta kalması zor" dedi.



İşte bu noktada Berat Albayrak'ın ısrarla üzerinde durduğu Hal Yasası'nın önemi bir kez daha görülüyor.