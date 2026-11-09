Deutsche Welle, Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarına dikkat çekerek küresel enerji merkezi olma hedefindeki ilerlemesini mercek altına aldı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Deutsche Welle, "Türkiye'nin hedefi yalnızca kendi enerjisini üretmek değil. Ankara, Asya ile Avrupa, Kafkasya ile Akdeniz ve Orta Doğu ile Avrupa arasındaki enerji trafiğinin merkezinde yer alarak küresel bir enerji üssü olmayı hedefliyor. Bunu da çok önemli ölçüde başardı. Türkiye bir enerji geçiş (transit) ülkesinden küresel bir enerji merkezine dönüşmesini izliyoruz. Zaten Türkiye'nin elinde bir dizi petrol ve doğal gaz boru hattı, yüzen enerji gemileri ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali var. Hazar Havzası'ndan çıkan enerji kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasında önemli rol oynayan Türkiye, Azerbaycan gazını TANAP ve TAP bağlantıları üzerinden Avrupa'ya ulaştırıyor" diye yazdı.