Alman basınından Türkiye'nin enerji hamlelerine övgü! Deutsche Welle yazdı: Küresel enerji merkezine dönüşüyor
Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik hamleleri Alman basınının gündemine taşındı. Deutsche Welle, yerli kaynaklar ve uluslararası enerji projeleriyle Türkiye'nin küresel enerji merkezi olma yolunda attığı adımları mercek altına aldı. Analizde, Türkiye'nin küresel enerji ve iklim denklemindeki artan rolüne dikkat çekildi.
Türkiye, enerji alanında son yılların en büyük stratejik dönüşümlerinden birini yaşıyor. Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın getirdiği ekonomik ve siyasi yükü taşıyan Türkiye, yerli kaynaklarını devreye alarak, üretim kapasitesini artırarak ve uluslararası enerji güzergâhlarında söz sahibi olarak dengeleri değiştirmeye başladı.
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz, Gabar'daki petrol üretimi, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji altyapısındaki dev projeler, bu dönüşümün önemli ayaklarını oluşturuyor.
Deutsche Welle, "Türkiye'nin hedefi yalnızca kendi enerjisini üretmek değil. Ankara, Asya ile Avrupa, Kafkasya ile Akdeniz ve Orta Doğu ile Avrupa arasındaki enerji trafiğinin merkezinde yer alarak küresel bir enerji üssü olmayı hedefliyor. Bunu da çok önemli ölçüde başardı. Türkiye bir enerji geçiş (transit) ülkesinden küresel bir enerji merkezine dönüşmesini izliyoruz. Zaten Türkiye'nin elinde bir dizi petrol ve doğal gaz boru hattı, yüzen enerji gemileri ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali var. Hazar Havzası'ndan çıkan enerji kaynaklarının Avrupa'ya taşınmasında önemli rol oynayan Türkiye, Azerbaycan gazını TANAP ve TAP bağlantıları üzerinden Avrupa'ya ulaştırıyor" diye yazdı.
Türkiye'nin 20'den fazla ülkeyi aydınlatan dev yüzen santralleri ve kıtalararası sondaj filosuyla kurduğu başarılı enerji modeli öne çıkarıldı.
Almanlar, Türkiye'nin enerji konusundaki tarihî adımlarını kabul etti. Deutsche Welle, "Türkiye artık enerji konusunda küresel bir merkez hâline geldi" diye yazdı...