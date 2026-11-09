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Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem! AFAD sarsıntının derinliğini açıkladı

Adana'da deprem meydana geldi. AFAD, Kozan ilçesinde kaydedilen depreme ilişkin verileri paylaştı. Sarsıntının büyüklüğü ve derinliği merak konusu olurken depremin ayrıntıları belli oldu.

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Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem! AFAD sarsıntının derinliğini açıkladı

Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.28'de kaydedilen depremin yerin 15,35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Adana'da deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü.

Video Oynatma İkonu Adana Kozan’da 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD'ın verilerine göre, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 15.28.19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 (Mw) olarak kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün Adana'nın Kozan ilçesi olduğu açıklandı.

AFAD verileri paylaştı (Foto: Sosyal medya)AFAD verileri paylaştı (Foto: Sosyal medya)

DEPREMİN DERİNLİĞİ 15,35 KİLOMETRE

AFAD, depremin yerin 15,35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Sarsıntının koordinatları ise 37.5505 kuzey enlemi ve 35.626 doğu boylamı olarak paylaşıldı.

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