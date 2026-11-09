Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.28'de kaydedilen depremin yerin 15,35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Adana'da deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,6 olarak ölçüldü.

Adana Kozan’da 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD'ın verilerine göre, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 15.28.19'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 (Mw) olarak kaydedildi. Sarsıntının merkez üssünün Adana'nın Kozan ilçesi olduğu açıklandı.