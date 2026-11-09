İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen AYS mekanizmasının, belediye çatısı altındaki bütün resmi ve kiralık taşıtları takip etmekle görevli olduğu hatırlatıldı.

Araçların belediyeye ait akaryakıt istasyonlarından yakıt alabilmesi için sisteme kayıtlı olmasının şart koşulmasına rağmen 578 taşıtın kapsam dışında kalması raporda geniş yer buldu.

7 BİN 609 ARAÇLIK SALTANATIN 578'İ KAYIT DIŞI

Hizmet birimlerinden gelen resmi yazılar doğrultusunda İBB bünyesinde toplam 7 bin 609 araç bulunduğunun anlaşıldığı aktarıldı.

Ancak 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla AYS kayıtlarında sadece 7 bin 31 aracın yer aldığı saptandı. Birim listeleri ile sistem verileri karşılaştırıldığında, aktif görevde görünen 578 aracın AYS altyapısından gizlendiği veya kaydedilmediği tespit edildi.

KAYIT DIŞI TAŞITLARDA HAYALET ARAÇ ŞÜPHESİ

Denetim raporunda ayrıca AYS kayıtlarında bulunmasına karşın hizmet birimlerinin gönderdiği listelerde yer almayan 831 aracın mevcudiyetine işaret edildi.

İhale süresi bittiği halde sistem kayıtlarından düşülmeyen bu taşıtların belediyenin akaryakıt istasyonlarından usulsüz yakıt çekme tehlikesi taşıdığı kaydedildi.

Bu araçlardan kaçının aktif kullanıldığı veya süresi dolduğu halde sistemden niçin çıkarılmadığının netleştirilemediği vurgulandı.

İBB'DEN "PERİYODİK" SAVUNMA

İBB yönetimi ise Sayıştay denetçilerine verdiği cevapta, resmi ve ihale yoluyla temin edilen araçların sisteme işlendiğini, birimlerden periyodik bilgi toplanarak güncelleme yapıldığını savundu.

Sayıştay Başkanlığı ise İBB tarafından verilen cevabın mevcut tutarsızlığı ortadan kaldırmadığını belirterek, AYS altyapısının sağlıklı çalışması ve kamu zararının önlenmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini bildirdi.

BU ARAÇLARLA NE İŞ ÇEVRİLDİ Araç Yönetim Sistemi; taşıtların kullanımını, konumunu, bakım süreçlerini ve yakıt giderlerini anlık izleyen altyapı niteliği taşıyor. AYS kaydı bulunmayan 578 aracın gerçek zamanlı konum, rota ve katettiği mesafe izlenemediği için hayalet araç kullanımı şüphesi doğdu. Araçların hangi personel tarafından hangi resmi yetkiyle kullanıldığı belirsizleşirken, mesai dışı kişisel işlerde ve yetkisiz kişilere tahsis edilme riski öne çıktı. Anlık kilometre ve yakıt tüketim takibi yapılamaması sebebiyle yakıt hırsızlığı ve usulsüz faturalandırma ihtimali arttı.