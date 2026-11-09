Müfettişler ortaya çıkardı: İBB'nin 578 aracı AYS sisteminde kayıtsız!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 578 aracın Araç Yönetim Sistemi (AYS) kayıtlarında yer almadığı ortaya çıktı. Sayıştay raporunda, hizmet birimlerinin bildirdiği 7 bin 609 araca karşılık AYS’de sadece 7 bin 31 aracın kayıtlı olduğu belirlendi. Envanter verileri ile sistem verilerinin tutarsızlığı sebebiyle araçların hangi görevde, ne zaman ve kim tarafından kullanıldığının doğrulanamadığı kaydedildi. 578 aracın AYS kaydı olmaksızın resmi mesai veya idari görevler dışında, kişisel işlerde veya yetkisiz üçüncü şahıslarca kullanılması riski gündeme geldi.
Sayıştay Başkanlığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki işlemlere ilişkin 2025 Yılı Denetim Raporu'nda, belediye envanterinde bulunan 578 aracın Araç Yönetim Sistemi (AYS) kaydının yer almadığı belirlendi.
Raporda, söz konusu araçların kamu hizmetinde bulunup bulunmadığının tespit edilemediği, bu durumun araçları suistimale açık hale getirerek ciddi risk oluşturduğu dile getirildi.
İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen AYS mekanizmasının, belediye çatısı altındaki bütün resmi ve kiralık taşıtları takip etmekle görevli olduğu hatırlatıldı.
Araçların belediyeye ait akaryakıt istasyonlarından yakıt alabilmesi için sisteme kayıtlı olmasının şart koşulmasına rağmen 578 taşıtın kapsam dışında kalması raporda geniş yer buldu.
7 BİN 609 ARAÇLIK SALTANATIN 578'İ KAYIT DIŞI
Hizmet birimlerinden gelen resmi yazılar doğrultusunda İBB bünyesinde toplam 7 bin 609 araç bulunduğunun anlaşıldığı aktarıldı.
Ancak 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla AYS kayıtlarında sadece 7 bin 31 aracın yer aldığı saptandı. Birim listeleri ile sistem verileri karşılaştırıldığında, aktif görevde görünen 578 aracın AYS altyapısından gizlendiği veya kaydedilmediği tespit edildi.
KAYIT DIŞI TAŞITLARDA HAYALET ARAÇ ŞÜPHESİ
Denetim raporunda ayrıca AYS kayıtlarında bulunmasına karşın hizmet birimlerinin gönderdiği listelerde yer almayan 831 aracın mevcudiyetine işaret edildi.
İhale süresi bittiği halde sistem kayıtlarından düşülmeyen bu taşıtların belediyenin akaryakıt istasyonlarından usulsüz yakıt çekme tehlikesi taşıdığı kaydedildi.
Bu araçlardan kaçının aktif kullanıldığı veya süresi dolduğu halde sistemden niçin çıkarılmadığının netleştirilemediği vurgulandı.
İBB'DEN "PERİYODİK" SAVUNMA
İBB yönetimi ise Sayıştay denetçilerine verdiği cevapta, resmi ve ihale yoluyla temin edilen araçların sisteme işlendiğini, birimlerden periyodik bilgi toplanarak güncelleme yapıldığını savundu.
Sayıştay Başkanlığı ise İBB tarafından verilen cevabın mevcut tutarsızlığı ortadan kaldırmadığını belirterek, AYS altyapısının sağlıklı çalışması ve kamu zararının önlenmesi maksadıyla gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini bildirdi.
BU ARAÇLARLA NE İŞ ÇEVRİLDİ
Araç Yönetim Sistemi; taşıtların kullanımını, konumunu, bakım süreçlerini ve yakıt giderlerini anlık izleyen altyapı niteliği taşıyor.
AYS kaydı bulunmayan 578 aracın gerçek zamanlı konum, rota ve katettiği mesafe izlenemediği için hayalet araç kullanımı şüphesi doğdu.
Araçların hangi personel tarafından hangi resmi yetkiyle kullanıldığı belirsizleşirken, mesai dışı kişisel işlerde ve yetkisiz kişilere tahsis edilme riski öne çıktı.
Anlık kilometre ve yakıt tüketim takibi yapılamaması sebebiyle yakıt hırsızlığı ve usulsüz faturalandırma ihtimali arttı.