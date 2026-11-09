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Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız Beşiktaş derbisini kaçırabilir

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıkları, kritik karşılaşmalar öncesinde teknik heyetin planlarını etkiledi. Nijeryalı golcünün sahalara dönüşünün 5 haftayı bulabileceği, Portekizli yıldızın ise tedavi ve güçlendirme çalışmalarıyla birlikte 5-6 haftalık bir süreçten geçebileceği öne sürüldü. İki futbolcunun da Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarına yetişememe ihtimali bulunuyor.

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Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız Beşiktaş derbisini kaçırabilir

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıkları gündemin ilk sırasına yerleşti. Sarı-kırmızılı takımın hücum hattındaki iki önemli futbolcunun sahalara dönüşüyle ilgili farklı değerlendirmeler yapılırken tedavi süreçlerinin uzayabileceği iddia edildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde iki yıldızın sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıkları, kritik maçlar öncesinde teknik heyetin gündemine girdi. (Fotoğraf: AA)Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıkları, kritik maçlar öncesinde teknik heyetin gündemine girdi. (Fotoğraf: AA)

OSIMHEN'İN DÖNÜŞÜ 5 HAFTAYI BULABİLİR

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlandı.

Yapılan tetkiklerde dizinde serbest fragman tespit edilen yıldız futbolcu, 7 Kasım'da artroskopik diz ameliyatı geçirdi.

Operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecine giren Osimhen'in sahalara dönüşünün 5 haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde 27 yaşındaki golcünün Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giymesi zorlaşacak.

Osimhen'in dönüş tarihi, ameliyat sonrası iyileşme sürecine ve takımla antrenmanlara ne zaman başlayabileceğine göre belirlenecek.

Rafael Leao, Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıktı. (Fotoğraf: AA)Rafael Leao, Galatasaray'ın Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıktı. (Fotoğraf: AA)

LEAO'NUN SAKATLIĞINDA İLERİ DERECEDE ZORLANMA

Galatasaray'da Rafael Leao'nun sakatlığına ilişkin yapılan sağlık kontrollerinde de önemli bulgulara rastlandı.

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli futbolcunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, MR tetkiklerinin ardından Leao'nun tedavisine başlandığını duyurdu.

27 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun, Osimhen'e kıyasla daha uzun bir iyileşme ve sahaya dönüş süreci gerektirebileceği belirtildi.

Victor Osimhen, Stuttgart karşılaşmasında yaşadığı sol diz sakatlığının ardından ameliyat edildi. (Fotoğraf:AA)Victor Osimhen, Stuttgart karşılaşmasında yaşadığı sol diz sakatlığının ardından ameliyat edildi. (Fotoğraf:AA)

LEAO İÇİN 4 HAFTALIK TEDAVİ PLANI

Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde, ilk aşamada yaklaşık 4 haftalık bir tedavi sürecinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bu dönemin ardından Portekizli oyuncunun doğrudan maçlara dönmesi yerine saha antrenmanları ve güçlendirme çalışmalarıyla fiziksel hazırlığını tamamlamasının planlandığı ifade edildi.

Tedavi ve yeniden sahaya uyum çalışmalarının toplam 5-6 haftayı bulabileceği öne sürüldü.

Bu senaryoda Leao'nun aralık ayının ilk bölümünde de Galatasaray forması giymesi zorlaşabilir.

Portekizli futbolcunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi. (Fotoğraf: AA)Portekizli futbolcunun sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi. (Fotoğraf: AA)

BEŞİKTAŞ DERBİSİ TEHLİKEDE

Galatasaray, millî maç arasının ardından ligde Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile karşılaşacak.

Bu iki mücadelenin ardından 30 Kasım'da Beşiktaş derbisi oynanacak.

Osimhen ve Leao'nun sakatlıkları nedeniyle üç karşılaşmaya da yetişememe ihtimali bulunuyor.

İki futbolcunun tedavi süreçlerinde yaşanacak gelişmeler, Okan Buruk'un özellikle derbi ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarındaki hücum tercihlerini doğrudan etkileyecek.

Galatasaray'da Osimhen'in Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarına yetişememe ihtimali bulunuyor. (Fotoğraf: AA)Galatasaray'da Osimhen'in Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarına yetişememe ihtimali bulunuyor. (Fotoğraf: AA)

LEAO 6 MAÇI KAÇIRABİLİR

Rafael Leao'nun iyileşme sürecinin 5-6 haftaya uzaması halinde Galatasaray'ın altı karşılaşmasında forma giyememe ihtimali gündeme geldi.

Portekizli futbolcunun kaçırabileceği maçlar şöyle:

21 Kasım: Galatasaray - Samsunspor

24 Kasım: Galatasaray - Aston Villa

30 Kasım: Beşiktaş - Galatasaray

4 Aralık: Galatasaray - Çaykur Rizespor

8 Aralık: AEK Atina - Galatasaray

12 Aralık: Eyüpspor - Galatasaray

Leao'nun söz konusu altı karşılaşmanın tamamında görev alamaması kesinleşmiş değil. Oyuncunun aralık ayının başında ya da sonraki haftalarda sahalara dönmesi, tedaviye vereceği yanıta bağlı olacak.

Galatasaray'da Rafael Leao'nun sakatlığının ardından tedavi süreci başlatıldı. (Fotoğraf: AA)Galatasaray'da Rafael Leao'nun sakatlığının ardından tedavi süreci başlatıldı. (Fotoğraf: AA)

OKAN BURUK'UN GÖZÜ SAĞLIK EKİBİNDE

Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıklarının ardından sağlık ekibinin çalışmaları önem kazandı.

Sarı-kırmızılılarda iki futbolcunun da takımla antrenmanlara başlayabileceği tarihler, rehabilitasyon süreçlerindeki gelişmelere göre belirlenecek.

Osimhen'in diz operasyonunun ardından toparlanması, Leao'nun ise kas sakatlığını atlatıp maç temposuna hazır hale gelmesi beklenecek.

Teknik heyet, iki yıldızın dönüşüne ilişkin kesin kararını sağlık kontrolleri ve saha çalışmalarındaki durumlarını değerlendirerek verecek.

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