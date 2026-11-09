Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da Victor Osimhen ve Rafael Leao'nun sakatlıkları gündemin ilk sırasına yerleşti. Sarı-kırmızılı takımın hücum hattındaki iki önemli futbolcunun sahalara dönüşüyle ilgili farklı değerlendirmeler yapılırken tedavi süreçlerinin uzayabileceği iddia edildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde iki yıldızın sağlık durumunu yakından takip ettiği belirtildi.