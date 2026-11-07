8 can alan tüfeğin izi sürüldü! Silahı satan isim cezaevinde çıktı. (Foto: AA)

BORÇ ANLAŞMAZLIĞIYLA BAŞLAYAN SALDIRILARDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

Özdemir, 5 Kasım günü biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle buluştuğu Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak'ı Ayazini köyü kırsalında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kaçış güzergâhında saldırılarını sürdüren zanlı; Seydi Ahmet Aydoğmuş, eşi Satı Aydoğmuş, İsmail Şen ile öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'i de öldürdü. Bir tır sürücüsü ile aracını gasp etmek istediği S.P. isimli kadını yaraladı.