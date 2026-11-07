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Afyonkarahisar’daki katliamda silah detayı! Ruhsatsız tüfeği 12 bin TL’ye almış

Afyonkarahisar’da 8 kişiyi öldürdükten sonra Eskişehir’de yakalanıp tutuklanan Arif Sefa Özdemir’in saldırılarda kullandığı pompalı tüfeğe ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Özdemir’in ruhsatsız silahı yaklaşık bir ay önce 12 bin TL’ye satın aldığı, tüfeği satan kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

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Afyonkarahisar’daki katliamda silah detayı! Ruhsatsız tüfeği 12 bin TL’ye almış

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde başlayan ve Eskişehir'e uzanan silahlı saldırıların ardından tutuklanan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir'in kullandığı tüfeği nasıl temin ettiğine ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’daki katliamda silahın izi sürüldü! Satıcısı cezaevinde çıktı. (Foto: DHA )Afyonkarahisar’daki katliamda silahın izi sürüldü! Satıcısı cezaevinde çıktı. (Foto: DHA )

RUHSATSIZ TÜFEĞİ BİR AY ÖNCE ALMIŞ

Edinilen bilgilere göre Özdemir, saldırılarda kullandığı pompalı tüfeği olaydan yaklaşık bir ay önce M.A. isimli kişiden 12 bin TL karşılığında satın aldı. Yapılan incelemelerde tüfeğin ruhsatının bulunmadığı belirlendi.

8 kişinin öldürüldüğü saldırılarda yeni detay: Ruhsatsız tüfeği bir ay önce almış. (Foto: DHA)8 kişinin öldürüldüğü saldırılarda yeni detay: Ruhsatsız tüfeği bir ay önce almış. (Foto: DHA)

SİLAHI SATAN KİŞİ BAŞKA SUÇTAN CEZAEVİNDE

Özdemir'e tüfeği sattığı belirtilen M.A.'nın ise başka bir suç nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.

8 can alan tüfeğin izi sürüldü! Silahı satan isim cezaevinde çıktı. (Foto: AA)8 can alan tüfeğin izi sürüldü! Silahı satan isim cezaevinde çıktı. (Foto: AA)

BORÇ ANLAŞMAZLIĞIYLA BAŞLAYAN SALDIRILARDA 8 KİŞİ ÖLDÜ

Özdemir, 5 Kasım günü biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle buluştuğu Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Numan Toprak'ı Ayazini köyü kırsalında pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Kaçış güzergâhında saldırılarını sürdüren zanlı; Seydi Ahmet Aydoğmuş, eşi Satı Aydoğmuş, İsmail Şen ile öğretmenler Hilal Mete ve Ayşe Sena Demir'i de öldürdü. Bir tır sürücüsü ile aracını gasp etmek istediği S.P. isimli kadını yaraladı.

Borç için buluştu, kaçarken de öldürdü! (Foto: DHA)Borç için buluştu, kaçarken de öldürdü! (Foto: DHA)

ESKİŞEHİR'DE YAKALANIP TUTUKLANDI

Silah zoruyla aldığı araçları değiştirerek Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kaçan Özdemir, güvenlik güçlerinin takibi sonucu yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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