Galatasaray ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Torreira, önceliğinin mevcut anlaşmasını tamamlamak olduğunu vurguladı.

Galatasaray 'ın orta sahasındaki önemli isimlerden Lucas Torreira , kariyerinin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uruguay Milli Takımı'na yeniden davet edilen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpteki sözleşme durumunu, Boca Juniors hayalini ve Türkiye'de geçirdiği dönemi değerlendirdi.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, geleceği ve Boca Juniors hayali hakkında açıklamalarda bulundu. (Fotoğraf: AA)

BOCA JUNIORS GELECEKTE!

Uzun süredir Boca Juniors'ta forma giymek istediğini dile getiren Lucas Torreira, Arjantin temsilcisine yönelik hayalinin devam ettiğini söyledi.

Ancak Galatasaray ile sözleşmesine bağlı olduğunu vurgulayan Uruguaylı yıldız, "Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak. Boca'da oynama isteğim ise sözleşmemi tamamlamamın ardından gelecekte olacak bir şey." ifadelerini kullandı.

Torreira, böylece Boca Juniors'ta forma giyme isteğini sürdürdüğünü ancak şu an için Galatasaray'daki kariyerine odaklandığını belirtti.