Galatasaray'ın yıldızı transfer için 2028'i işaret etti: Gelecekte imza atabilirim
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu, mevcut anlaşmasını tamamlamak istediğini söyledi. Boca Juniors'ta oynama hayalini de anlatan Torreira, Galatasaray taraftarlarına ve teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür etti.
Galatasaray'ın orta sahasındaki önemli isimlerden Lucas Torreira, kariyerinin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uruguay Milli Takımı'na yeniden davet edilen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpteki sözleşme durumunu, Boca Juniors hayalini ve Türkiye'de geçirdiği dönemi değerlendirdi.
Galatasaray ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Torreira, önceliğinin mevcut anlaşmasını tamamlamak olduğunu vurguladı.
BOCA JUNIORS GELECEKTE!
Uzun süredir Boca Juniors'ta forma giymek istediğini dile getiren Lucas Torreira, Arjantin temsilcisine yönelik hayalinin devam ettiğini söyledi.
Ancak Galatasaray ile sözleşmesine bağlı olduğunu vurgulayan Uruguaylı yıldız, "Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak. Boca'da oynama isteğim ise sözleşmemi tamamlamamın ardından gelecekte olacak bir şey." ifadelerini kullandı.
Torreira, böylece Boca Juniors'ta forma giyme isteğini sürdürdüğünü ancak şu an için Galatasaray'daki kariyerine odaklandığını belirtti.
GALATASARAY BANA ÇOK DESTEK OLDU
Türkiye'de geçirdiği döneme de değinen Lucas Torreira, sarı-kırmızılı kulübün kendisine verdiği desteğin önemini anlattı.
Uruguaylı futbolcu, "Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım." sözleriyle kulübüne teşekkür etti.
Torreira, Galatasaray'daki ortamdan ve takımın performansından memnun olduğunu ifade etti.
LA BOMBONERA'DA OYNAMAK EŞSİZ OLACAK
Lucas Torreira, Boca Juniors'ın maçlarını oynadığı La Bombonera Stadı'na ilişkin düşüncelerini de paylaştı.
Arjantin ekibinin stadında forma giymeyi istediğini anlatan tecrübeli futbolcu, "La Bombonera'da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak." dedi.
Torreira'nın sözleri, Boca Juniors'a yönelik ilgisinin devam ettiğini ortaya koyarken Galatasaray'dan yakın zamanda ayrılacağına ilişkin kesin bir karar anlamına gelmiyor.
GALATASARAY TARAFTARLARINI SEVİYORUM
Uruguay Milli Takımı'na yeniden dönmesinin ardından Galatasaray taraftarlarına da mesaj gönderen Torreira, Türkiye'de gördüğü desteğin kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Yıldız orta saha, "Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarlarına minnettarım. Çünkü bugün yeniden milli takıma dönebildiysem bu onların sayesinde. Onları seviyorum." ifadelerini kullandı.
Torreira, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği dönemin millî takım kariyerine de olumlu katkı sağladığını vurguladı.
OKAN BURUK HER TÜRLÜ SAYGIYI HAK EDİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında da konuşan Lucas Torreira, deneyimli çalıştırıcının kendisine verdiği desteğin önemine dikkat çekti.
Uruguaylı futbolcu, "Okan Buruk bütün bu süreçte benim için çok önemli bir isim oldu. O ve kulübüm her türlü saygıyı hak ediyor." sözleriyle teknik direktörüne teşekkür etti.
Torreira, hem teknik heyetin hem de kulübün desteği sayesinde Galatasaray'daki kariyerini sürdürdüğünü belirtti.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Lucas Torreira, Ağustos 2022'de Arsenal'dan Galatasaray'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği dönem boyunca orta sahadaki mücadeleci oyunuyla öne çıkan Uruguaylı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Galatasaray'daki anlaşmasını tamamlamayı hedefleyen 30 yaşındaki oyuncu, Boca Juniors'ta oynama isteğini ise kariyerinin sonraki dönemi için değerlendirdiğini açıkladı.