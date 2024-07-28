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Onuachu için temaslarını sürdüren Trabzonspor’dan sürpriz atak | Weghorst Fırtına'ya mı ?

Karadeniz Fırtınası, daha önce Beşiktaş'ta top koşturmuş Burnley’in 31 yaşındaki golcüsü Wout Weghorst için yeni bir hamle daha yapacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Onuachu için temaslarını sürdüren Trabzonspor’dan sürpriz atak | Weghorst Fırtına’ya mı ?

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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda forvet hattına pivot santrafor özelliklerini barından bir ismin alınması için yoğun bir mesai harcanıyor. Bugüne kadar Paul Onuachu'nun transferi için yapılan görüşmelerden istediği sonucu bir türlü alamayan ve son olarak bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'luk bir teklif yapan Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'u transfer etmek istiyor. Bonservisi Championship ekiplerinden Burnley kulübünde olan 31 yaşındaki Hollandalı oyuncu yeni bir teklif hazırlandı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Alman ekibi Hoffenheim'da 30 maça çıkan ve 7 gol 4 asistlik katkı sağlayan Weghorst'un Ajax kulübü ile de görüşme halinde olduğu ve kısa zaman içerisinde geleceğiyle alakalı bir karar vermek istediği öğrenildi. Weghorst, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Manchester United ve Hoffenheim formaları giydi ancak bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Onuachu'nun yanı sıra tecrübeli oyuncunun transferine de onay verdiği öğrenildi.

Abdullah Avcı, Hollandalı golcünün transferini çok istiyor.

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