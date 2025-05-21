2025 TUS 1. dönem tercihleri başladı! İşte kontenjanlar ve ÖSYM TUS tercih kılavuzu

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 1. Dönem tercih işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini 21-27 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek. İşte TUS kontenjan bilgileri, taban-tavan puanlar ve tercih detayları...
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 1. Dönem tercih işlemleri başladı. Adaylar tercihlerini 21-27 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek. İşte TUS kontenjan bilgileri, taban-tavan puanlar ve tercih detayları...
TUS TERCİHLERİ BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) için tercih sürecinin başladığını duyurdu. Adaylar, tercih işlemlerini 21 Mayıs 2025 saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecek.
SON TARİH NE ZAMAN?
Tercih süreci, 27 Mayıs 2025 saat 23.59'da sona erecek. Adayların, tercih yapmadan önce ÖSYM tarafından yayımlanan 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu ile birlikte tercih tablolarını ve kontenjan bilgilerini dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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TUS TABAN VE TAVAN PUANLARI
Yerleştirme işlemleri, kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacak. Taban ve tavan puanlara, uzmanlık dallarına ayrılan kontenjanlara ve diğer detaylara ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden erişilebiliyor.Tercih işlemlerini zamanında ve eksiksiz şekilde tamamlamak isteyen adayların, sistemde belirtilen tarihlere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.