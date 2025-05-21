2025 TUS 1. dönem tercihleri başladı! İşte kontenjanlar ve ÖSYM TUS tercih kılavuzu

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TUS TABAN VE TAVAN PUANLARI

Yerleştirme işlemleri, kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacak. Taban ve tavan puanlara, uzmanlık dallarına ayrılan kontenjanlara ve diğer detaylara ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden erişilebiliyor.Tercih işlemlerini zamanında ve eksiksiz şekilde tamamlamak isteyen adayların, sistemde belirtilen tarihlere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

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