Mayıs ayı bursluluk ödeme takvimi 2025: Mayıs ayı İOKBS parası ne zaman yatacak?
Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sağlayan İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) kapsamında verilen bursların Mayıs 2025 ödemeleri yakından takip ediliyor. Her ay düzenli olarak öğrenci hesaplarına yatırılan burs paraları, aile bütçelerine katkı sunarken öğrencilerin kırtasiye, ulaşım ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynuyor.
Giriş Tarihi: 21.05.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 13:53