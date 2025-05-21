Mayıs ayı bursluluk ödeme takvimi 2025: Mayıs ayı İOKBS parası ne zaman yatacak?

Mayıs 2025 İOKBS Bursu Yattı mı?

2025 yılı Mayıs ayı İOKBS burs ödemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında, ödemelerin her ayın 15'i ile 25'i arasında tamamlandığı görülüyor. Bu doğrultuda, Mayıs 2025 burslarının da en geç 25 Mayıs 2025 tarihine kadar hesaplara geçmesi bekleniyor.