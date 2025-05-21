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Mayıs ayı bursluluk ödeme takvimi 2025: Mayıs ayı İOKBS parası ne zaman yatacak?

Milyonlarca öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sağlayan İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) kapsamında verilen bursların Mayıs 2025 ödemeleri yakından takip ediliyor. Her ay düzenli olarak öğrenci hesaplarına yatırılan burs paraları, aile bütçelerine katkı sunarken öğrencilerin kırtasiye, ulaşım ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynuyor.

Giriş Tarihi: 21.05.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 13:53
Mayıs ayı bursluluk ödeme takvimi 2025: Mayıs ayı İOKBS parası ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ay düzenli olarak ödenen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) bursu kapsamında Mayıs 2025 ödemeleri merakla bekleniyor. Maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilerin eğitim masraflarını hafifletmeyi amaçlayan bursun ödemeleri, her ay belirli bir takvim doğrultusunda öğrenci hesaplarına aktarılıyor. Peki, Mayıs ayı bursları yattı mı? İşte detaylar.

Mayıs ayı bursluluk ödeme takvimi 2025: Mayıs ayı İOKBS parası ne zaman yatacak?

Mayıs 2025 İOKBS Bursu Yattı mı?

2025 yılı Mayıs ayı İOKBS burs ödemeleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında, ödemelerin her ayın 15'i ile 25'i arasında tamamlandığı görülüyor. Bu doğrultuda, Mayıs 2025 burslarının da en geç 25 Mayıs 2025 tarihine kadar hesaplara geçmesi bekleniyor.

Mayıs ayı bursluluk ödeme takvimi 2025: Mayıs ayı İOKBS parası ne zaman yatacak?

Bazı illerde ödemelerin 24 Mayıs itibarıyla başladığı yönünde bilgiler bulunmakla birlikte, sistemsel gecikmeler sebebiyle ödemeler şehirden şehre birkaç gün farklılık gösterebiliyor. Öğrenci ve velilerin, burs bilgilerinin son durumunu e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Mayıs ayı bursluluk ödeme takvimi 2025: Mayıs ayı İOKBS parası ne zaman yatacak?

2025 Yılı İOKBS Burs Miktarı Ne Kadar?

2025 yılı itibarıyla İOKBS burs ücreti, memur maaş katsayısına yapılan zamlar doğrultusunda güncellendi. Şubat 2025'te açıklanan verilere göre aylık burs miktarı 2.015 TL olarak belirlendi. Bu rakam, 2024 yılında yaklaşık 1.500 TL olan ödeme miktarına göre önemli bir artışa işaret ediyor.

Mayıs ayı bursluluk ödeme takvimi 2025: Mayıs ayı İOKBS parası ne zaman yatacak?

Burslar, öğrencilerin kırtasiye, ulaşım, giyim ve diğer eğitim masraflarını karşılamalarına katkı sağlıyor. Öte yandan, Temmuz 2025'te memur maaş katsayılarının yeniden belirlenmesiyle birlikte, burs tutarlarında da yeni bir güncelleme bekleniyor.