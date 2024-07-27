Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, rol arkadaşı Hadise’yi öve öve bitiremedi!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşkı doludizgin devam eden Şükrü Özyıldız, önceki gün Etiler'de araç içerisinde görüntülendi. Tek başına menajerlik şirketinden çıkışta yakalanan yakışıklı oyuncu Özyıldız, yer aldığı projede rol arkadaşı ünlü şarkıcı Hadise'nin oyunculuğunu değerlendirdi. Oyuncu, "Seda Bakan, Hadise gibi isimler ile çok güzel bir proje çekiyoruz. Hadise, çok güzel bir karakter zaten çok da yetenekli bir kişilik. Ne yaparsa en iyisini yapıyor tabii ki. Ben çok başarılı buluyorum. Zaten bu projede yer alıyorsa emin olun bu işi de doğru yapacağı içindir" diyerek Hadise'nin oyunculuğunu beğendiğini dile getirdi.

ROMANTİK BİR KARAKTER

Uzun zamandır oyunculuk dersleri alan popçu Hadise'nin hayat vereceği Ceren karakteri romantik ve risk analisti biriyken, Seda Bakan'ın canlandıracağı Selma karakteri de insanı yoracak kadar gerçekçi bir kişiliğe sahip. Öte yandan hem dizisi hem de şarkılarıyla konuşulan Hadise, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da verdiği konserde talihsiz bir olay yaşamıştı. Şarkı söylediği esnada sahneye fotoğraf çekilmek için fırlayan erkek hayranı Hadise'yi korkutmuştu. Korumalar araya girse de popçu omzundan darbe almıştı.

Hadise, müzikte olduğu kadar oyunculukta da yeteneğini gösterdi.