Dev heyecan başlıyor: Tüm dünyanın gözü Paris’teki 2024 Olimpiyat Oyunları’nda

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yapacağı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek. Toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği ve 300 bin kişinin izlemesi beklenen oyunların açılış töreni, 19.30'da başlayacak.

BAYRAK BUSENAZ VE METE'DE

Açılış töreninde Türk bayrağını, milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz taşıyacak. Türkiye, açılış töreninde 191. sırada geçiş yapacak. Oyunlarda 32 spor branşı içinde yer alan 48 dalda mücadele verecek. 34 farklı merkezde yapılacak Paris 2024'te 329 kategoride madalyalar sahibini bulacak. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarıldı. Breakdans ise ilk kez Paris 2024'e dahil edilecek.

102 SPORCUMUZ KATILACAK

Dev organizasyonda ülkemizi 54'ü kadın, 48'i erkek toplam 102 sporcu 18 branşta temsil edecek. Oyunlara atletizmde 16 sporcuyla katılacak Türkiye, güreşte 11, yelken, judo, boks ve yüzmede 8'er, atıcılıkta 7, tekvando ve cimnastikte 5'er, okçulukta 4, eskrim ve modern pentatlonda 2'şer, masa tenisi, badminton, bisiklet, halter ve kürekte de 1'er sporcu ile madalya arayacak. Takım sporlarında ise Türkiye adına sadece A Milli Kadın Voleybol Takımımız (13) mücadele edecek.

ELİF BERRA'DAN TARİHİ START

Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, 2024 Olimpiyat Oyunları'nın sıralama atışlarında 671 puanla kariyerinin ve Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaptı. 17 yaşındaki okçumuz, 64 sporcu arasında 5. oldu. Öte yandan Güney Koreli Sihyeon Lim, 694 puanla dünya rekoru kırarak birinci sırada yer aldı.



100 YIL SONRA PARİS'TE

1896'dan bu yana gerçekleştirilen Yaz Olimpiyat Oyunları, 3. kez Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Düzenlendiği kentin adıyla anılan olimpiyat oyunları, bugüne kadar 19 ülkenin toplam 23 şehrinde gerçekleştirildi. 1900 ve 1924 Olimpiyat Oyunları'nın düzenlendiği Paris, 100 yıl sonra üçüncü kez bu organizasyona ev sahipliği yapacak. Böylece Paris, 3 kez ile en fazla olimpiyat düzenleyen kent ünvanına sahip

Londra'yı yakalayacak.

YILDIZLAR GEÇİDİ

11 Ağustos'ta bitecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 bin 500 sporcu, hayalini kurduğu madalyaya ulaşmaya çalışacak. Bu sporcular içinde mücadele ettikleri branşta yıldızlaşan isimler de yer alacak. Olimpiyatlarda 3 şampiyonluğu olan Kevin Durant, NBA'de tüm zamanların sayı kralı LeBron James ile yine NBA yıldızları Stephen Curry, Jayson Tatum ve Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo gibi isimler boy gösterecek. Amerikalı cimnastikçi Simone Biles, 24 kez grand slam ve 1 olimpiyat madalyası olan ünlü tenisçi Novak Djokovic de Paris'te hünerlerini sergileyecek. Yine yüzmede Katie Ledecky ile en iyi maratoncu olarak gösterilen Eliud Kipchoge gibi isimler madalya kovalayacak.