Ostigard’da fark 2 milyon Euro

Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş gündemine son olarak İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Norveçli stoper Leo Ostigard'ı gündemine almıştı. Futbolcunun menajeriyle geçtiğimiz günlerde ilk teması kuran ve yapılan görüşmeden olumlu sonuç alan Siyah-Beyazlılar'ın Napoli'ye 6 milyon Euro'luk teklif yaptığı öğrenildi. İtalyan ekibinin bu teklifi kabul etmediği ve Kartal'dan 24 yaşındaki oyuncu için 8 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Beşiktaş, aradaki 2 milyon Euro'luk farkı düşürmek için Çizme ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-Beyazlı takımın Napoli ile 2 yıl daha kontratı bulunan 1,82'lik yıldızın transferini 6,5-7 milyon Euro arasında bitirmeye çalıştığı da gelen haberler arasında.

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