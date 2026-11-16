Belçika futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Lukaku, aldığı karardan dolayı huzurlu olduğunu belirtti.



"BURADA BIRAKMA KARARIMLA İÇİM ÇOK RAHAT"

Milli takımda geçirdiği 16 yılı değerlendiren Lukaku, birlikte oynadığı futbolculara, teknik direktörlere ve taraftarlara teşekkür etti.

Belçikalı yıldız, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu 16 yıl boyunca milli takım için elimden gelen her şeyi verdim. Mümkün olan her duyguyu yaşadım. Her zaman minnettar olacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca takıma yardımcı olmam için beni teşvik eden ve bana güvenen tüm teknik direktörlere de teşekkür etmek istiyorum."

Ülkesini uluslararası turnuvalarda temsil etmekten gurur duyduğunu vurgulayan Lukaku, "Belçika taraftarlarına, takımımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım. Burada bırakma kararımla içim çok rahat" sözleriyle vedasını tamamladı.