Romelu Lukaku'dan veda kararı! Son golü üzdü
Fenerbahçe'nin golcüsü Romelu Lukaku, 16 yıllık Belçika Milli Takımı kariyerine son verdiğini açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu, 135 maçta attığı 94 golle ülkesinin en golcü oyuncusu olarak milli formaya veda etti.
Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku, Belçika Milli Takımı'nı bırakma kararı aldı.
Tecrübeli santrfor, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla 2010 yılında başlayan milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu.
Belçika futbol tarihinin en golcü oyuncusu olan Lukaku, aldığı karardan dolayı huzurlu olduğunu belirtti.
"BURADA BIRAKMA KARARIMLA İÇİM ÇOK RAHAT"
Milli takımda geçirdiği 16 yılı değerlendiren Lukaku, birlikte oynadığı futbolculara, teknik direktörlere ve taraftarlara teşekkür etti.
Belçikalı yıldız, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bu 16 yıl boyunca milli takım için elimden gelen her şeyi verdim. Mümkün olan her duyguyu yaşadım. Her zaman minnettar olacağım harika takım arkadaşlarıyla oynadım. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca takıma yardımcı olmam için beni teşvik eden ve bana güvenen tüm teknik direktörlere de teşekkür etmek istiyorum."
Ülkesini uluslararası turnuvalarda temsil etmekten gurur duyduğunu vurgulayan Lukaku, "Belçika taraftarlarına, takımımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ülkemi 4 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiş olmaktan gurur duyuyorum. O anları asla unutmayacağım. Burada bırakma kararımla içim çok rahat" sözleriyle vedasını tamamladı.
BELÇİKA TARİHİNİN EN GOLCÜ FUTBOLCUSU
Belçika Milli Takımı'nda ilk maçına 2010 yılında çıkan Romelu Lukaku, 16 yıllık süreçte 135 karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda 94 gol ve 20 asist kaydeden yıldız futbolcu, ülkesinin milli takım tarihindeki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.
Dört Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'nda Belçika formasını giyen Lukaku, 2018 Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayan kadroda da yer aldı.
MİLLİ TAKIMDAKİ SON GOLÜNÜ TÜRKİYE'YE ATTI
Romelu Lukaku'nun Belçika Milli Takımı formasıyla kaydettiği son gol, Türkiye karşısında geldi.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde 2 Ekim 2026 tarihinde oynanan 3. hafta mücadelesinde Belçika, sahasında Türkiye'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 76. dakikasında fileleri havalandıran Lukaku, milli takım kariyerindeki 94. ve son golünü Ay-Yıldızlı ekibe karşı attı.
33 yaşındaki santrfor, 5 Ekim 2026'da Fransa'ya karşı oynanan karşılaşmada ise 135. ve son milli maçına çıktı. Lukaku, milli takım kariyerini sonlandırmasının ardından futbol hayatına Fenerbahçe'de devam edecek.