Aslan için beklemede

Galatasaray'ın resmi teklif yaptığının açıklandığı Elias Jelert, FC Kopenhag'ın Lyngby ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kazandığı ilk lig maçında süre alamadı. Jelert'in yerine Meksika'dan transfer edilen Rodrigo Huescas forma giydi. TV2 Sport'un yorumcusu Lars Jacobsen, Aslan'ın listesindeki Elias Jelert için, "Yedek kalmasının ana nedeni transfer olmaya hazırlanması" değerlendirmesini yaptı. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Futbolcunun, kulüplerin anlaşmasını beklediği belirtiliyor.

ÇOK YAKINDA AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

Sağ bek ve orta saha transferlerine yoğunlaşan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten bir açıklama geldi. Takıma ciddi katkı sağlayacak transferler için çalıştıklarını dile getiren Özbek, "Çok yakında transferle ilgili gerekli açıklamaları yapacağız" diye konuştu.