Mustafa Erhan Hekimoğlu büyüledi!

Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu, Grazer ile oynanan hazırlık maçında 3 dakikada attığı 2 gol ve yaptığı asistle dikkatleri çekmiş ve sahanın yıldızı olmuştu. 17 yaşındaki golcünün idmanlardaki performansıyla Hollandalı hoca Giovanni van Bronckhorst'un da gözüne girdiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın genç golcüyü yeni sezonda rotasyonda değerlendirmesi bekleniyor. Bronckhorst Grazer maçı sonrası Mustafa ile ilgili, "Performansından çok mutluyum, iyi başladı. Genç yaşına rağmen beni etkiliyor, bu tarz oyuncular bana çok fazla enerji veriyor" ifadelerini kullanmıştı.

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