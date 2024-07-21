Ferdi kalmak zorunda

Manchester United başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğiyle ilgili net bir açıklama Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi. Koç, "Ferdi'yi çok isteyen var. Biz daha fazla istiyoruz. Burada kalmak zorunda. Forvet transferini bitirdikten sonra Ağustos'un sonuna kadar kadromuzu boşaltıp, fırsat transferi yapacağız" dedi. Yakın zamanda Fenerbahçe, 25 milyon Euro civarında gelen bir teklifi geri çevirmişti. Kadıoğlu'nun olası satışından Fenerbahçe yönetiminin 30 milyon Euro'nun üstünde bir bonservis geliri beklediği biliniyor.



Geçen sezon Fenerbahçe'de 51 maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 3 gol attı ve 5 de asist üretti.