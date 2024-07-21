SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

En Nesyri’de son 24 saat

Sevilla ile anlaşan Fenerbahçe’nin En Nesyri’ye verdiği süre bugün sona erecek. Roma’nın teklifi sonrası kafası karışan oyuncu Fenerbahçe’ye evet derse imzalar atılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
En Nesyri’de son 24 saat

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, golcü listesinin ilk sırasında bulunan Sevilla'nın Faslı forveti Youssef En-Nesyri'den gelecek cevabı bekliyor. İspanyol kulübü ile yaklaşık 20 milyon Euro bonservis konusunda anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler'in oyuncuya verdiği süre bugün doluyor. Roma'nın kendisine yaptığı teklif sonrası kafası karışan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli kulübe evet demesi halinde imzaların atılacağı, yanıt alınamaması durumunda ise Fenerbahçe'nin forvet transferi konusunda başka adaylara yöneleceği öğrenildi. Öte yandan Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos ise yaptığı açıklamada, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın. Suudi ekiplerinin En-Nesyri için Sevilla ile görüştüğü doğru değil, en azından kulübe ulaşan bir teklif yok." ifadelerini kullandı. Sevilla ile 1 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun ne karar vereceği merak konusu.

İSPANYA'DAN FLAŞ İDDİA
El Sevillista adlı internet sitesinde yer alan haberde "Sevilla, Fenerbahçe ile anlaşıldığını doğruladı. Roma iki gündür bu transfer için herhangi bir görüşmede bulunmadı. Oyuncu Fenerbahçe'nin teklifi kabul etti" ifadeleriyle transferin bittiği öne sürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE PROMOSYON ZAMMI | 18 bin TL’ye kadar çıkabiliyor! İşte ödeme aralıkları: 10 bin TL’nin altı maaş alanlar...
Terör devleti İsrail, önce Yemen’i sonra da Lübnan’ı vurdu | Husiler: Tel Aviv artık güvenli değil
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde Türk ordusundan gövde gösterisi
İŞKUR’DAN gençlere ayda 18.702 TL! İşbaşı eğitim programları ile hem tecrübe hem harçlık fırsatı! Sağlık primleri de İŞKUR’dan
Youssef En-Nesyri neden Fenerbahçe’ye imza atmıyor? Cevabı belli oldu...
İngiltere endişeli | Tottenham Boys çetesi lideri İzzet Eren Moldova’da infaz edilmişti! Soğukkanlı tetikçi ilk kez görüldü
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
İstanbul’da nem bunlattı: Vatandaşlar sahillere koştu
Beşiktaş’tan transferde 4’üncü yıldız: Ciro Immobile sonrası sıra onda! Trabzonspor ile kıran kırana yarış...
Başkan Erdoğan’ı duygulandıran hediye: Annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte...
Mutluyuz gururluyuz: Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı
Rumların zulmü bu belgelerde... Arşiv açıldı: Kıbrıs Barış Harekatı için devlet böyle alarma geçti
Başkan Erdoğan’dan Kıbrıs’ta birlik mesajı: Yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz
Galatasaray’da bir transfer daha bitiyor! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’u kıskandıracak hamle geliyor...
Dünyada dijital kıyamet! Sistemler çöktü! Uçuşlar aksadı... Sorun çözüldü mü? Nedir bu Microsoft ve CrowdStrike krizi?
SON DAKİKA