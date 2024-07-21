En Nesyri’de son 24 saat

Fenerbahçe, golcü listesinin ilk sırasında bulunan Sevilla'nın Faslı forveti Youssef En-Nesyri'den gelecek cevabı bekliyor. İspanyol kulübü ile yaklaşık 20 milyon Euro bonservis konusunda anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler'in oyuncuya verdiği süre bugün doluyor. Roma'nın kendisine yaptığı teklif sonrası kafası karışan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli kulübe evet demesi halinde imzaların atılacağı, yanıt alınamaması durumunda ise Fenerbahçe'nin forvet transferi konusunda başka adaylara yöneleceği öğrenildi. Öte yandan Sevilla Basın Sözcüsü Javier Santos ise yaptığı açıklamada, "Yapılan görüşmelerin ardından En-Nesyri Fenerbahçe'ye katılmaya yakın. Suudi ekiplerinin En-Nesyri için Sevilla ile görüştüğü doğru değil, en azından kulübe ulaşan bir teklif yok." ifadelerini kullandı. Sevilla ile 1 yıl daha kontratı bulunan yıldız futbolcunun ne karar vereceği merak konusu.

İSPANYA'DAN FLAŞ İDDİA

El Sevillista adlı internet sitesinde yer alan haberde "Sevilla, Fenerbahçe ile anlaşıldığını doğruladı. Roma iki gündür bu transfer için herhangi bir görüşmede bulunmadı. Oyuncu Fenerbahçe'nin teklifi kabul etti" ifadeleriyle transferin bittiği öne sürüldü.