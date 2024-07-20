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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Dünyaca ünlü bir yıldızla görüşüyoruz

Fırtına’nın 1 numaralı ismi Doğan, “5-6 transfer yapacağız. Dünyaca ünlü bir golcü ile görüşüyoruz” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 07:02
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Dünyaca ünlü bir yıldızla görüşüyoruz

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a çok özel açıklamalar yaptı. Öncelikle Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun geleceği hakkında konuşan Doğan, "Aramızda bir problem yok. Trabzon şehrini çok sevdi. Kalmak istediğini tekrarladı. Kulübünün ciddi rakam talebi vardı. Şu anda transfer olumlu ilerliyor diyebiliriz. Ayrıca B planımız da hazır. Çok önemli bir santrfor. Adı basında geçmedi. O da yine pivot bir santrfor. Dünyada bilinen biri. Belki ikisini birden alabiliriz" dedi.

ZARAR ETMEDEN YAPACAĞIZ
Ayrıca Trabzonspor Başkanı, "Transferde dikkatli olmak zorundayız. Maliyetlerin artmaması için uğraşıyoruz" mesajını verdi. Yakın zamanda takımdan ayrılacak isimlerin olacağını belirten Doğan, "Dengeli bir şekilde, zarar etmeden iki tarafı da yürütmek durumundayız. Elden çıkarılacak oyuncularımız var. Tutmak istemediğimiz oyuncularla da mutlaka yolları ayıracağız" ifadelerini kullandı.

5-6 TRANSFER YAPABİLİRİZ
Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı, "Avrupa'dan üst düzey bir kulüp talip olursa, yolunu açacağımızı söyledik. Uğurcan için bir teklif yok. Eğer giderse, gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu. Transfer planlamaları için ise Doğan, "5-6 tane transfer gerçekleştireceğiz. Cham da dahil olmak üzere görüştüğümüz 3 orta saha oyuncusu var. Bir tanesi yerli ve tanınan bir isim" açıklamasını yaptı.

KURALLAR SIK SIK DEĞİŞMEMELİ
TFF'DE İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yabancı kuralının değişip, değişmeyeceği sorusuna, "Yabancı kuralının alınmasında herkesin onayı var. Bazı gelişmeler kulüplerin de işine gelmeyebiliyor. Yabancı kuralının değişmesi için bizim bir talebimiz olmadı. Kulüplerin zarar etmeyeceği şekilde bir sistem düzenlenebilir. Belki başka kulüplerin de talepleri olabilir. Ben kuralların sıkça değiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sadece bizi değil, diğer kulüpleri de bağlıyor. Saygı duymak ve herkesi düşünmek gerek. Yeni TFF göreve başladıktan sonra değerlendirecektir" yanıtını verdi.

MEUNIER TRANSFERDE HİÇ DE ETİK DAVRANMADI
Yeni sağ bekleri Malheiro'nun başarılı olacağına inandığını belirten Doğan, "Meunier'nin bir ailevi sorunu vardı. Bize ilk başta dürüst davrandı. Sezon bitiminde kendisiyle konuştuk. Trabzon'dan ayrılma niyeti yoktu. Yazılı olarak da bizde var. Biletleri alınmıştı. Son gün bize mail atarak, Trabzon'a gelmek istemediğini tarafımıza iletti. Bu etik bir davranış olmadı. Kimseye veda bile etmedi. Bize yapılan bu yanlışın peşindeyiz. Oyuncunun avukatına da ihtar çektik. Sonucunu hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

MAXI GOMEZ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ
Geçen sezon İspanyol ekibi Cadiz'e kiralanan ve La Liga'da da pek bir varlık gösteremeyen Maxi Gomez'in geleceği hakkında konuşan Doğan, "Oyuncu ile görüşüyoruz. Maxi Gomez ile ilgili sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BENCE HACIOSMANOĞLU SORUNLARI ÇÖZECEKTİR
Yeni seçilen TFF'den beklentilerini anlatan Ertuğrul Doğan, "Türk futbolunda adaletin olmadığını düşünüyoruz. Hakem işi başlı başına bir sorun. TFF Başkanı'nın verdiği sözlerin arkasında durması gerekiyor. Ben İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duruşunun çok net olacağını düşünüyorum. Beklentimiz, herkes için adalet. Bize göre değil. Bu sorunları çözeceğini düşünüyorum. Bu işlerin temizlenmesi gerekiyor. Yoksa bu kavga bitmez" dedi.

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