Birlik olursak kazanırız

Fenerbahçe'nin kaptanları Mert Hakan, Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Dünya Fenerbahçeliler günü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mert Hakan, "Birlik olduğumuz zaman kazanamayacağımız hiçbir savaş yok ve ben bunu çok seviyorum. Birlikte ve tek amaç uğruna mücadele ettiğimiz sürece daima 'Dünya Fenerbahçeliler Günümüzü' kutlayacağımızı düşünüyorum'' dedi. Dzeko, "Bizler ve taraftarlarımız elimizden gelenin en iyisini yapalım ki başarılı olalım, hedeflerimize ulaşalım" diye konuştu. Tadic ise "Bizler sahada her şeyimizi vereceğiz, gerekirse bu kulüp için canımızı dahi vereceğiz. Taraftarlarımız ve biz başarıya açız. Birlik ve beraber olduğumuz her zaman başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.

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