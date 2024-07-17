Kingsley Coman’dan Fenerbahçe’ye kötü haber

Alman basını, Fenerbahçe'nin kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu Kingsley Coman ile ilgili son durumu duyurdu. Sky'daki habere göre; Bayern Münih'in elden çıkarmayı düşündüğü 28 yaşındaki yıldız futbolcu, farklı planları olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye gelmek istemedi ve Fenerbahçe'nin teklifini reddetti.

Futbolcuya Almanya dışında, Fransa ve İspanya'dan çeşitli kulüpler ilgi gösteriyor. Coman, Bayern'de 294 maçta 63 gol, 66 asist kaydetti. Sarı-Lacivertli yöneticiler, kanada hız katacak bir ismi renklerine bağlamak için alternatif isimlere yönelecek.



8 GOLE ETKİ ETTİ

2027 yılına kadar Bayern ile kontratı bulunan ve 50 milyon Euro değer biçilen Kingsley Coman, geçen sezon forma giydiği 27 maçta 5 gol, 3 de asist üretti.